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    «Київ-Баскет» підсилився баскетболістом збірної України з першості Туреччини

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    Мішула у формі&nbsp;&laquo;Дніпра&raquo; - «Київ-Баскет» підсилився баскетболістом збірної України з першості Туреччини
    Мішула у формі «Дніпра»
    Світлина - сайт «Київ-Баскет»

    Мішула має стати новим лідером віце-чемпіона України

    Віце-чемпіон України з баскетболу «Київ-Баскет» заключив угоду з 28-річним захисником збірної України Олександром Мішулою.

    Багаторічний лідер «Дніпра» попередній сезон провів у другому турецькому дивізіоні, у якому захищав кольори «Меркезефенді». Провівши 23 поєдинки, Мішула в середньому за гру набирав 14,2 очка, робив 3,2 підбирання та 3,4 передачі за 30 хвилин на паркеті.

    Мішула є вихованцем «Дніпра» і провів у рідному клубі всю дорослу кар’єру. В останньому сезоні в Україні (2018/19) захисник став найкращим гравцем «Дніпра» за показниками результативності та передач, допомігши дніпрянам вибороти Суперкубок та Кубок України.

    Крім того, Мішула був учасником останніх трьох чемпіонатів Європи у складі збірної України, а також брав участь у чемпіонаті світу-2014.

    Раніше київський клуб підписав Майкла Джейкобсона, Артемом Ковальовим, Брендоном Янгом, Євгеном Сахнюком і Брюссом Мессі.

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    Джерело: Київ-Баскет

    баскетбол Олександр Мішула БК Київ-Баскет БК Дніпро
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