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    Помер легендарний член Залу слави баскетболу

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    Люте Олсон привів&nbsp;&laquo;Арізону Вайдкетс&raquo; до чемпіонства в NCAA - Помер легендарний член Залу слави баскетболу
    Люте Олсон привів «Арізону Вайдкетс» до чемпіонства в NCAA
    Світлина - Arizona Daily Star

    Люте Олсону було 85

    Член Залу слави Люте Олсон помер у 85-річному віці, повідомив баскетбольний аналітик і репортер Джефф Ґудман на своїй сторінці в Twitter.

    Останнім часом Олсон мав проблеми зі здоров'ям і знаходився в госпіталі. У 2019-му легендарний тренер переніс інсульт.

    Олсон – один з найвідоміших тренерів у студентському баскетболі, він був включений в Зал баскетбольної слави в 2002 році, а також у Національний зал слави NCAA в 2006 році. Олсон 25 років керував командою «Арізона Вайдкетс». У 1997 році він допоміг «Арізоні» вперше в історії стати чемпіоном NCAA.

    Під керівництвом Олсона в різний час грали такі відомі баскетболісти, як Стів Керр, Ґілберт Аренас, Майк Біббі, Джейсон Террі, Деймон Стадемайр, Річард Джефферсон, Люк Волтон і Андре Іґудала.

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    баскетбол NCAA інсульт Андре Іґудала Стів Керр Деймон Стадемайр
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