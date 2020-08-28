Помер легендарний член Залу слави баскетболу



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Люте Олсон привів «Арізону Вайдкетс» до чемпіонства в NCAA Світлина - Arizona Daily Star

Люте Олсону було 85

Член Залу слави Люте Олсон помер у 85-річному віці, повідомив баскетбольний аналітик і репортер Джефф Ґудман на своїй сторінці в Twitter.

Останнім часом Олсон мав проблеми зі здоров'ям і знаходився в госпіталі. У 2019-му легендарний тренер переніс інсульт.

Олсон – один з найвідоміших тренерів у студентському баскетболі, він був включений в Зал баскетбольної слави в 2002 році, а також у Національний зал слави NCAA в 2006 році. Олсон 25 років керував командою «Арізона Вайдкетс». У 1997 році він допоміг «Арізоні» вперше в історії стати чемпіоном NCAA.

Під керівництвом Олсона в різний час грали такі відомі баскетболісти, як Стів Керр, Ґілберт Аренас, Майк Біббі, Джейсон Террі, Деймон Стадемайр, Річард Джефферсон, Люк Волтон і Андре Іґудала.