Гравець Національної баскетбольної асоціації інвестував в кіберспортивну організацію

Австралієць відзначив прогрес та перспективу кіберспорту в нинішні часи

Кіберспортивна організація «FaZe Clan» отримала інвестиції від баскетболіста клубу Національної баскетбольної асоціації «Філадельфії Севентісіксерс» Бена Сіммонса.

«У наш час геймінг вийшов на зовсім інший рівень. Це вже не просто ігри, а ціла культура. Зараз ідеальний час, щоб влитися в неї. Мені завжди подобався світ ігор, вважаю, що це ідеальна можливість. Це не просто інвестиції, у мене є справжні друзі в «FaZe Clan», - зазначив Сіммонс. - Це дуже схоже на сім'ю. Для мене «FaZe», як другий дім, я довіряю тому, чим займається організація. Я ніколи не інвестую, якщо не впевнений на 100 відсотків».

