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    Гравець Національної баскетбольної асоціації інвестував в кіберспортивну організацію

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    Прохід Сіммонса під кільце у матчі з &laquo;Бостоном&raquo;&nbsp; - Гравець Національної баскетбольної асоціації інвестував в кіберспортивну організацію
    Прохід Сіммонса під кільце у матчі з «Бостоном» 
    Twitter Сіммонса

    Австралієць відзначив прогрес та перспективу кіберспорту в нинішні часи

    Кіберспортивна організація «FaZe Clan» отримала інвестиції від баскетболіста клубу Національної баскетбольної асоціації «Філадельфії Севентісіксерс» Бена Сіммонса.

    «У наш час геймінг вийшов на зовсім інший рівень. Це вже не просто ігри, а ціла культура. Зараз ідеальний час, щоб влитися в неї. Мені завжди подобався світ ігор, вважаю, що це ідеальна можливість. Це не просто інвестиції, у мене є справжні друзі в «FaZe Clan», - зазначив Сіммонс. - Це дуже схоже на сім'ю. Для мене «FaZe», як другий дім, я довіряю тому, чим займається організація. Я ніколи не інвестую, якщо не впевнений на 100 відсотків».

    В 57 матчах регулярного чемпіонату за «Філадельфію» цього сезону Сіммонс набирав у середньому по 16,4 очка, 8 передач і 7,8 підбирання в середньому за матч.

    Зауважимо, Сіммонс у 2018 році удостоївся нагороди «Новачок року НБА», а вже в наступному брав участь в щорічному «Матчі всіх зірок НБА».

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    баскетбол НБА
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