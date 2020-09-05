Нові кросівки допомогли кенійській атлетці встановити новий рекорд у півмарафоні



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Перес Джепчірчір встановила досягнення у перегонах без участі чоловіків

Сьогодні, 5 вересня, вранці у чеській столиці Празі 27-річна дворазова чемпіонка світу-2016 Перес Джепчірчір встановила новий світовий рекорд з напівмарафону для перегонів без участі чоловіків. Це означає, що у Перес не було пейсмейкерів, які б її тягнули, прикривали чи поїли зі старту до фінішу.

21,5 кілометр Пеес подолала за годину, 5 хвилин і 34 секунди.

Цікаво, що бігла Джепчірчір у кросівках-рейсерах від Adidas нового покоління – Adizero Adios Pro. Це був офіційний дебют новинки.

Зауважимо, що вчора на етапі Діамантової ліги в Брюсселі були побиті світові рекорди з годинного бігу як серед чоловіків, так і серед жінок.