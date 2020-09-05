На Діамантовій лізі у Брюсселі перевершені два світових рекорди



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Мо Фара перевершив великого Гайле Ґебресселасіє Світлина - Diamond League

Зірки сучасності перевершили обидва досягнення з годинного бігу

На брюссельському етапі легкоатлетичної Діамантової ліги побито відразу два світових рекорди з годинного бігу.

Перший побила чинна дворазова чемпіонка світу з бігу на 1500 і 10 000 метрів, 27-річна голландка ефіопського походження Сіфан Гассан. Протягом 60-ти хвилин вона пробігла 18 кілометрів і 630 метрів, випередивши на фініші на 600 м кенійку Бріґіт Косґей.

Сіфан Гассан поліпшила попередній рекорд на 600 м

Другий рекорд побив чотириразовий олімпійський чемпіон Мо Фара із Великобританії. Він за годину здолав 21 км 330 м. Мо перевершив досягнення іншого великого стаєра Гайле Ґебрселассіє з Ефіопії, який у 2007 році пробіг за годину 21 км 285 м.

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