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    На Діамантовій лізі у Брюсселі перевершені два світових рекорди

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    Мо Фара перевершив великого Гайле Ґебресселасіє - На Діамантовій лізі у Брюсселі перевершені два світових рекорди
    Мо Фара перевершив великого Гайле Ґебресселасіє
    Світлина - Diamond League

    Зірки сучасності перевершили обидва досягнення з годинного бігу

    На брюссельському етапі легкоатлетичної Діамантової ліги побито відразу два світових рекорди з годинного бігу.

    Перший побила чинна дворазова чемпіонка світу з бігу на 1500 і 10 000 метрів, 27-річна голландка ефіопського походження Сіфан Гассан. Протягом 60-ти хвилин вона пробігла 18 кілометрів і 630 метрів, випередивши на фініші на 600 м кенійку Бріґіт Косґей.

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    Сіфан Гассан поліпшила попередній рекорд на 600 м

    Другий рекорд побив чотириразовий олімпійський чемпіон Мо Фара із Великобританії. Він за годину здолав 21 км 330 м. Мо перевершив досягнення іншого великого стаєра Гайле Ґебрселассіє з Ефіопії, який у 2007 році пробіг за годину 21 км 285 м.

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    легка атлетика рекорд Сіфан Гассан Гайле Ґебрселассіє Мо Фара Бріґіт Косґей
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