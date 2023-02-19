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Очільниця федерації в анексованому Криму відкрила в країні ЄС школу синхронного плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Очільниця федерації в анексованому Криму відкрила в країні ЄС школу синхронного плавання
Проти Насекіної закликають запровадити санкції

Насекіна систематично порушує законодавство України

«Президент Федерації синхронного плавання Республіки Крим» Анна Насекіна відкрила в Ризі (Латвія) школу синхронного плавання. Про це інформує ресурс Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що також в окупованому РФ українському місті Євпаторія (Крим) діє філія «Школи синхронного плавання Анни Насекіної».

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«Насекіна відвідує анексований Крим, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушує законодавство України та ллє воду на млин російської пропаганди, яка розповідає, що Крим, Донбас, Херсонщина та Запоріжжя – «назавжди стали Росією, а закони України тут вже не діють», – йдеться в матеріалі Base of Ukrainian sports.

Також підкреслюється, що талановиті українські діти внаслідок діяльності Насекіної отримують російське спортивне громадянство та потім вже представляють (чи представлятимуть у майбутньому) на міжнародних змаганнях саме країну-агресора

«Філія «Школа Анни Насекіної» є в Ризі - столиці країни ЄС Латвії. Цікаво, чого, крім синхронного плавання, навчають латвійських дітей та підлітків? Що «Крим вже став Росією, а Рига – на черзі»?», – резюмують автори розслідування.

Теги: синхронне плавання росія Крим

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