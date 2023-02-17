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США схвалили удари України по цілях РФ у Криму: Кремль впав в істерику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США схвалили удари України по цілях РФ у Криму: Кремль впав в істерику
Російська влада вважає, що схвалення ударів по Криму «це те ж саме, що підштовхування українців до атаки на Москву або Владивосток
фото з відкритих джерел

Російська влада побачила войовничий настрій у заявах Вашингтона 

Російська влада відреагували на слова заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про підтримку США українських ударів по Криму. У МЗС Росії заявили, що підтверджуються російські заяви «про безпосередню залученість Сполучених Штатів у конфлікт».

«США активно постачають Київ сучасними комплексами, які використовуються для ураження російських регіонів. Консультують українських воєначальників. Де-факто разом з ними планують операції. Беруть участь у наведенні на цілі озброєнь, що відкрито визнають і американські експерти», – заявив прессекретар посольства Росії в США Ігор Гіренко.

Схвалення ударів по Криму «це те ж саме, що підштовхування їх (українців - ред.) до атаки на Москву або Владивосток». «Розцінюємо подібну позицію Вашингтона як неприкритий прояв войовничого настрою Сполучених Штатів щодо нашої країни», – додав Гіренко.

Як повідомлялося, США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові. Нуланд зазначила, що «щонайменше, без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці», і демілітаризація повинна стати частиною «стійкого стримування».

Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом». 

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Теги: Крим ЗСУ війна Україна штучний інтелект влада Ентоні Блінкен конфлікт

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