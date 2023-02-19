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У Кремлі істерика через слова Нуланд про «законні цілі» в Криму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Кремлі істерика через слова Нуланд про «законні цілі» в Криму
Вікторія Нуланд заявила, що США не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму
фото з відкритих джерел

США схвалили удари України по цілях РФ у Криму

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що слова заступниці держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд про підтримку ударів ЗСУ по військових об'єктах Росії у Криму лише «підкреслюють роль Вашингтона як провокатора міжнародного напруження». Про це Пєсков сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Він також назвав Нуланд «агресивним яструбом» американської політики. 

«Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших «яструбів» в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона вкотре підкреслює глибину наших розбіжностей», – сказав Пєсков.

Як повідомлялося, США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові. Нуланд зазначила, що «щонайменше, без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці», і демілітаризація повинна стати частиною «стійкого стримування».

Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом». 

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Теги: Україна Ентоні Блінкен Дмитро Пєсков

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