Спікер парламенту Криму Володимир Костянтинов вважає Одесу «російським містом» і хоче допомогти місцевим мешканцям

У Криму відреагували на слова заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про підтримку США українських ударів по півострову. Спікер парламенту Криму Володимир Костянтинов на своєму Telegram-каналі заявив, що Одеса є законною метою для звільнення Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вікторія Нуланд заявила, що її країна підтримує завдання Україною ударів по Криму. Нас вона вважає для Києва «законною метою». США завжди наголошували, що вважають Крим територією України. Тому Нуланд, як і інші вашингтонські крокодили, саме так по-крокодильськи розуміють суверенітет: як право країни безкарно вбивати своїх громадян», – написав він.

Він також обвинуватив США у тому, що вони такими заявами просто відволікають увагу від подій у Бахмуті. «Легко зауважити, що розмови про удари по Криму порушуються щоразу, коли в українських терористів виникають проблеми. Ось і зараз, коли їм прищемили… хвіст в Артемівську (український Бахмут – прим. ред) вони відволікають увагу від катастрофи, що насувається, розповідями про те, як вони «бититимуть по Криму», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Константинов відкинув можливість атаки Криму, зазначивши, що «ми не залишимо їм на це жодного шансу», і висловився про те, що українська Одеса, начебто, є російським містом, а одесити «чекають на допомогу».

«Щодо законних цілей, то для нас це такі, наприклад, як звільнення Одеси від нацистських окупантів. Тих самих, які влаштували теракт у Будинку профспілок, хто тримає в страху одеситів, знущається з їхнього міста. Одеса – російське місто, засноване нашими предками. До нього Україна не має жодного стосунку. Одесити чекають, коли ми допоможемо їм позбутися бандерівських тварин, які встановили в їхньому місті свою людоїдську владу», – вважає Володимир Костянтинов.