Одеський «Чорноморець» зміцнив лідерство у першій лізі. Відео голів сьомого туру



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«Прикарпаття» мало нагод забити не менше, ніж гравці «ВПК-Агро», але поступилося Світлина - МФК «Прикарпаття»

Долю двох поєдинків визначили м'ячі на заключних секундах

У п’ятницю, 16 жовтня, в семи українських містах відбувалися поєдинки сьомого туру першої футбольної ліги. Зустріч «Альянса» проти «Полісся» перенесена не невизначений термін через спалах коронавірусної інфекції у лавах клубу з Липової Долини.

За підсумками семи турів лідерство утримують гравці одеського «Чорноморця». Домашню перемогу над «Кременем» вони вирвали на четвертій компенсованій хвилині. Головний переслідувач «моряків» «Металіст-1925» не зумів у матчі з десятьма жовтими картками переграти в Луцьку «Волинь» - 0:0.

Після семи турів єдиною командою, яка не здобула жодного очка, залишається херсонський «Кристал». При цьому зараз херсонці були близькими, щоб поповнити очковий доробок, як ніколи. Іван Гливий забив свій четвертий м’яч у сезоні і очолив гонку бомбардирів на 90-й хвилині гри в Краматорську, проте місцевий «Авангард» на п’ятій компенсованій хвилині таки вирвав перемогу – 2:1.

Так само чотири голи в поточному сезоні забив форвард «ВПК-Агро» Владислав Горбаченко, м’яч якого виявився єдиним у зустрічі в Івано-Франківську проти «Прикарпаття». При цьому господарі грали без двох своїх лідерів – Ростислава Волошиновича та Івана Сондея.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:0

«Верес» (Рівне) – «Нива» (Тернопіль) – 3:1

Голи: 1:0 – Роберт Ґеґедош (5). 1:1 – Сергій Кисленко (54). 2:1 – Сергій Петько (65). 3:1 – Роберт Ґеґедош (84)

«Волинь» (Луцьк) – «Металіст-1925» (Харків) – 0:0

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 0:1

Гол: 0:1 – Владислав Горбаченко (67)

«Авангард» (Краматорськ) – «Кристал» (Херсон) – 2:1

Голи: 1:0 – Тимур Пограничний (2). 1:1 – Іван Гливий (90). 2:1 – Юрій Сеницький (90+5)

«Оболонь» (Київ) – «Миколаїв» - 1:1

Голи: 1:0 – Олександр Батальський (48). 1:1 – Вадим Яворський (76)

«Чорноморець» (Одеса) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

Голи: 0:1 – Сергій Білоус (31). 1:1 – Артем Ковбаса (60). 2:1 – Владислав Бугай (90+4)

«Чорноморець» очолює таблицю з 15-ма пунктами в активі. «Металіст-1925» має на три очки менше і гру в запасі. 11 очок набрав «Гірник-Спорт», по 10 – «Миколаїв», «Верес» та «Агробізнес».

Наступний тур першої ліги відбудеться у середу, 21 жовтня.