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    Під час матчу Кубка України з футболу фанати побилися зі стюардами (відео)

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    Ультрас запорізького &laquo;Металурга&raquo; - Під час матчу Кубка України з футболу фанати побилися зі стюардами (відео)
    Ультрас запорізького «Металурга»
    Світлина - Instagram ультрас «Металурга»

    Сутичка перекинулася на футбольне поле

    Під час матчу другого раунду Кубка України між запорізьким «Металургом» і «Гірником-Спортом» з Горішніх Плавнів на «Славутич-Арені» сталася бійка між фанатами запорізької команди і стюардами.

    Відео бійки опубліковане на сторінці Instagram фанатів «Металурга».

    Подробиці конфлікту не повідомляються, проте за версією ультрас «Металурга», один зі стюардів (хлопці в манишках) спровокував фанатів. Після цього, як видно на відео, на поле під час матчу вибігло кілька молодих людей і зав'язалася нетривала бійка між учасниками.

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    Траблы с матча. На будущие всем " в манишках"! За свои слова и действия нужно отвечать!

    Допис, поширений FCMZ " ULTRAS " (@fcmz_ultras_)

    У самому матчі «Металург» розгромно поступився з рахунком 1:4 і вилетів з розіграшу Кубка України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України фанати ультрас ФК «Металург» (Запоріжжя) «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) навколофутбол
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