Під час матчу Кубка України з футболу фанати побилися зі стюардами (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ультрас запорізького «Металурга» Світлина - Instagram ультрас «Металурга»

Сутичка перекинулася на футбольне поле

Під час матчу другого раунду Кубка України між запорізьким «Металургом» і «Гірником-Спортом» з Горішніх Плавнів на «Славутич-Арені» сталася бійка між фанатами запорізької команди і стюардами.

Відео бійки опубліковане на сторінці Instagram фанатів «Металурга».

Подробиці конфлікту не повідомляються, проте за версією ультрас «Металурга», один зі стюардів (хлопці в манишках) спровокував фанатів. Після цього, як видно на відео, на поле під час матчу вибігло кілька молодих людей і зав'язалася нетривала бійка між учасниками.

У самому матчі «Металург» розгромно поступився з рахунком 1:4 і вилетів з розіграшу Кубка України.