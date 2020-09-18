Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: три пари з клубів Прем’єр ліги, дербі Гереги і Собуцького



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УАФ Андрія Павелка звела в одну пару клуби друзів-олігархів з Хмельниччини - «Епіцентр» Олександра Гереги і «Агробізнес» Олега Собуцького Світлина - Фіона Козак

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У Будинку футболу на Лабораторному провулку Києва відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

За підсумками кубкових поєдинків другого попереднього етапу, які відбулися 16-17 вересня, до стадії 1/16 фіналу пробилися сім команд першої ліги («Миколаїв», «Агробізнес», «Верес», «Прикарпаття», «Полісся», «ВПК-Агро», «Гірник-Спорт»), три представники другої ліги («Кривбас», «Нива» Вінниця, «Епіцентр») і аматорська команда «Вікторія».

Компанію їм з наступної стадії складуть 11 клубів Прем’єр-ліги («Десна», «Олександрія», «Колос», СК «Дніпро-1», «Маріуполь», «Львів», «Ворскла», «Олімпік», «Минай», «Рух», «Інгулець»).

Жеребкування було сліпим. Господарем поля визначається команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні (та має стадіон відповідної категорії для даного етапу змагань).

Жеребкування проводив видатний український футболіст, володар Кубка кубків-1985/1986, віце-чемпіон Європи Анатолій Дем’яненко.

Результати жеребкування

«Полісся» (Житомир) – «Минай»

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Колос» (Ковалівка)

«Ворскла» (Полтава) - «Львів»

«Олександрія» - «Інгулець» (Петрове)

«Кривбас» (Кривий Ріг) - «Нива» (Вінниця)

«Епіцентр» (Дунаївці) – «Агробізнес» (Волочиськ)

«Верес» (Рівне) – «Миколаїв»

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – СК «Дніпро-1»

«Десна» (Чернігів) – «Рух» (Винники)

«Вікторія» (Миколаївка) – «Маріуполь»

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Олімпік» (Донецьк)

Базовий день матчів 1/16 фіналу — 30 вересня.

Зауважимо, що луганська «Зоря» розпочне виступати в Кубку, починаючи з 1/8 фіналу, а титуловані донецький «Шахтар» і київське «Динамо» отримали від УАФ привілей розпочинати турнір із чвертьфіналу.

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