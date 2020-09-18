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    Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: три пари з клубів Прем’єр ліги, дербі Гереги і Собуцького

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    УАФ Андрія Павелка звела в одну пару клуби друзів-олігархів з Хмельниччини - &laquo;Епіцентр&raquo; Олександра Гереги і &laquo;Агробізнес&raquo; Олега Собуцького - Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: три пари з клубів Прем’єр ліги, дербі Гереги і Собуцького
    УАФ Андрія Павелка звела в одну пару клуби друзів-олігархів з Хмельниччини - «Епіцентр» Олександра Гереги і «Агробізнес» Олега Собуцького
    Світлина - Фіона Козак

    Найцікавішим обіцяє стати дербі Кропивниччини між «Олександрією» та «Інгульцем»

    У Будинку футболу на Лабораторному провулку Києва відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

    За підсумками кубкових поєдинків другого попереднього етапу, які відбулися 16-17 вересня, до стадії 1/16 фіналу пробилися сім команд першої ліги («Миколаїв», «Агробізнес», «Верес», «Прикарпаття», «Полісся», «ВПК-Агро», «Гірник-Спорт»), три представники другої ліги («Кривбас», «Нива» Вінниця, «Епіцентр») і аматорська команда «Вікторія».

    Компанію їм з наступної стадії складуть 11 клубів Прем’єр-ліги («Десна», «Олександрія», «Колос», СК «Дніпро-1», «Маріуполь», «Львів», «Ворскла», «Олімпік», «Минай», «Рух», «Інгулець»).

    Жеребкування було сліпим. Господарем поля визначається команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні (та має стадіон відповідної категорії для даного етапу змагань).

    Жеребкування проводив видатний український футболіст, володар Кубка кубків-1985/1986, віце-чемпіон Європи Анатолій Дем’яненко.

    Результати жеребкування

    «Полісся» (Житомир) – «Минай»

    «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Колос» (Ковалівка)

    «Ворскла» (Полтава) - «Львів»

    «Олександрія» - «Інгулець» (Петрове)

    «Кривбас» (Кривий Ріг) - «Нива» (Вінниця)

    «Епіцентр» (Дунаївці) – «Агробізнес» (Волочиськ)

    «Верес» (Рівне) – «Миколаїв»                  

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – СК «Дніпро-1»

    «Десна» (Чернігів) – «Рух» (Винники)

    «Вікторія» (Миколаївка) – «Маріуполь»

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Олімпік» (Донецьк)

    Базовий день матчів 1/16 фіналу — 30 вересня.

    Зауважимо, що луганська «Зоря» розпочне виступати в Кубку, починаючи з 1/8 фіналу, а титуловані донецький «Шахтар» і київське «Динамо» отримали від УАФ привілей розпочинати турнір із чвертьфіналу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК Ворскла ФК Олімпік ФК Верес ФК «Маріуполь» ФК Олександрія ФК «Десна» ФК «Львів» ФК Прикарпаття ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Інгулець» ФК «Минай» СК «Дніпро-1» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) МФК «Миколаїв» ФК «Рух» (Винники) «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Кривбас» ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Полісся» ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Олег Собуцький Анатолій Дем’яненко Олександр Герега ФК «Епіцентр» (Дунаївці) ФК «Вікторія» (Миколаївка)
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