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    Команда сімейства Герег створила сенсацію в Кубку України

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    Найкращий кубковий бомбардир Микола Буй - Команда сімейства Герег створила сенсацію в Кубку України
    Найкращий кубковий бомбардир Микола Буй
    Світлина - Перша приватна бастурмарня

    Слідом за «Карпатами» амбіційний «Епіцентр» переміг ще одну легендарну галицьку команду

    Сьогодні, 17 вересня, зіграні заключних два поєдинки другого раунду Кубка України. Один із них завершився сенсаційно.

    Першолігова тернопільська «Нива» розгромно, з рахунком 0:3, програла у Дунаївцях на Хмельниччині клубу сімейства Герег із красномовною назвою «Епіцентр». Двічі у воротах тернополян відзначився бразильський легіонер команди-дебютантки українського професійного футболу Клаудіні Барбоза. Ще один м’яч провів Микола Буй. Той самий, який відзначився хет-триком у матчі першого раунду Кубка, в якому команда будівельного гіпермаркету розгромила 4:0 відроджені, з новим лого львівські «Карпати».

    Ще в одному матчі першоліговий «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів спокійно розправився на виїзді з друголіговим запорізьким «Металургом». Перемогу 4:1 клубові з Полтавщини забезпечили голи Олексія Збуня, Юрія Батюшина, Єгора Твердохліба і Сергія Герасимця. У невдах відзначився Дмитро Олійник.

    Нагадаємо, що решта поєдинків другого раунду Кубка України-2020/2021 відбулися вчора, 16 вересня. Їх переможці, а також 11 колективів Прем’єр-ліги, які долучаться до боротьби за трофей на наступному етапі, після жеребкування утворять пари 1/16 фіналу.

    Найіменитіші українські клуби – донецький «Шахтар» і київське «Динамо» - розпочнуть боротьбу за Кубок тільки з 1/4 фіналу. Поки Українська асоціація футболу ще не дозріла до того, щоб допускати ґрандів відразу в фінал.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК Нива (Тернопіль) ФК «Металург» (Запоріжжя) Дмитро Олійник «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Українська асоціація футболу Сергій Герасимець ФК «Епіцентр» (Дунаївці) Микола Буй Єгор Твердохліб Клаудіні Барбоза Олексій Збунь Юрій Батюшин
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