Перша ліга: «Чорноморець» дивом врятувався, «Прикарпаття і «Нива» вперше перемогли (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після цієї передачі Владислава Семотюка на Романа Дитка «Прикарпаття» здобуло першу в поточному чемпіонаті перемогу Світлина - Іван Вербицький

Лідери турніру не можуть перемогти, але залишаються на вершині

У неділю, 11 жовтня, відбулися матчі шостого туру першої футбольної ліги України. Всі, за винятком двох. Зустрічі «Металіст-1925» - «Альянс» та «ВПК-Агро» - «Верес» перенесені на невизначений термін через спалах корона вірусноїінфекції в лавах гостей і господарів відповідно.

Після проведених матчів лідерство зберіг одеський «Чорноморець». Хоча команда Сергія Ковальця врятувала очко в поєдинку у Бучі на Київщині, де їх приймало житомирське «Полісся», лише на четвертій компенсованій хвилині.

«Моряків» міг наздогнати «Гірник-Спорт», але команда з Горішніх Плавнів несподівано багато, 1:6 поступилася в Миколаєві. На перебіг гри серйозно вплинуло вилучення, отримане гравцем «Гірника-Спорту» Олексієм Збунем на 44-й хвилині.

Свої перші перемоги в поточному чемпіонаті здобули івано-франківське «Прикарпаття» і тернопільська «Нива». Натомість херсонський «Кристал» після п’яти проведених матчів залишається єдиною командою, котра не здобула жодного очка.

«Полісся» (Житомир) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1

Голи: 1:0 – Андрій Власюк (50). 1:1 – Артем Ковбаса (90+4)

«Нива» (Тернопіль) – «Оболонь» (Київ) – 2:1

Голи: 0:1 – Ігор Мединський (51). 1:1 – Роман Волохатий (76). 2:1 – Олександр Демченко (89)

«Миколаїв» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 6:1

Голи: 0:1 – Олександр Петрусенко (20, з пенальті). 1:1 – Сергій Кравченко (25). 2:1 – Руслан Паламар (27). 3:1 – Руслан Паламар (50). 4:1 – Владислав Охрончук (55). 5:1 – Сергій Кравченко (72). 6:1 – Назар Мельничук (84)

«Кристал» (Херсон) – «Волинь» (Луцьк) – 0:1

Гол: 0:1 – Ігор Сікорський (61, з пенальті)

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Авангард» (Краматорськ) – 1:0

Гол: 1:0 – Руслан Черненко (76, з пенальті)

«Кремінь» (Кременчук) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Роман Дитко (82)

«Чорноморець» залишається першим з 12-ма очками в активі. У «Металіста-1925» 11 пунктів і гра в запасі. «Гірник-Спорт» третій - 10 очок. По 9 пунктів набрали «Миколаїв» і «Агробізнес». У «Волині» - 8 очок.

Сьомий тур першої ліги запланований на 16 жовтня.