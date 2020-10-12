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    Перша ліга: «Чорноморець» дивом врятувався, «Прикарпаття і «Нива» вперше перемогли (відео)

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    Після цієї передачі Владислава Семотюка на Романа Дитка&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; здобуло першу в поточному чемпіонаті перемогу - Перша ліга: «Чорноморець» дивом врятувався, «Прикарпаття і «Нива» вперше перемогли (відео)
    Після цієї передачі Владислава Семотюка на Романа Дитка «Прикарпаття» здобуло першу в поточному чемпіонаті перемогу
    Світлина - Іван Вербицький

    Лідери турніру не можуть перемогти, але залишаються на вершині

    У неділю, 11 жовтня, відбулися матчі шостого туру першої футбольної ліги України. Всі, за винятком двох. Зустрічі «Металіст-1925» - «Альянс» та «ВПК-Агро» - «Верес» перенесені на невизначений термін через спалах корона вірусноїінфекції в лавах гостей і господарів відповідно.

    Після проведених матчів лідерство зберіг одеський «Чорноморець». Хоча команда Сергія Ковальця врятувала очко в поєдинку у Бучі на Київщині, де їх приймало житомирське «Полісся», лише на четвертій компенсованій хвилині.

    «Моряків» міг наздогнати «Гірник-Спорт», але команда з Горішніх Плавнів несподівано багато, 1:6 поступилася в Миколаєві. На перебіг гри серйозно вплинуло вилучення, отримане гравцем «Гірника-Спорту» Олексієм Збунем на 44-й хвилині.

    Свої перші перемоги в поточному чемпіонаті здобули івано-франківське «Прикарпаття» і тернопільська «Нива». Натомість херсонський «Кристал» після п’яти проведених матчів залишається єдиною командою, котра не здобула жодного очка.

    «Полісся» (Житомир) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:1

    Голи: 1:0 – Андрій Власюк (50). 1:1 – Артем Ковбаса (90+4)

    «Нива» (Тернопіль) – «Оболонь» (Київ) – 2:1

    Голи: 0:1 – Ігор Мединський (51). 1:1 – Роман Волохатий (76). 2:1 – Олександр Демченко (89)

    «Миколаїв» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 6:1

    Голи: 0:1 – Олександр Петрусенко (20, з пенальті). 1:1 – Сергій Кравченко (25). 2:1 – Руслан Паламар (27). 3:1 – Руслан Паламар (50). 4:1 – Владислав Охрончук (55). 5:1 – Сергій Кравченко (72). 6:1 – Назар Мельничук (84)

    «Кристал» (Херсон) – «Волинь» (Луцьк) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ігор Сікорський (61, з пенальті)

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Авангард» (Краматорськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Руслан Черненко (76, з пенальті)

    «Кремінь» (Кременчук) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Роман Дитко (82)

    «Чорноморець» залишається першим з 12-ма очками в активі. У «Металіста-1925» 11 пунктів і гра в запасі. «Гірник-Спорт» третій - 10 очок. По 9 пунктів набрали «Миколаїв» і «Агробізнес». У «Волині» - 8 очок.

    Сьомий тур першої ліги запланований на 16 жовтня.

     Читайте також: Перша ліга: обидва лідери несподівано втратили очки, але залишилися на вершині (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» Назар Мельничук ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Владислав Семотюк «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Ігор Мединський ФК «Полісся» Сергій Кравченко Ігор Сікорський ФК «Кристал» (Херсон) Роман Дитко Владислав Охрончук Олексій Збунь Артем Ковбаса Роман Волохатий Андрій Власюк Олександр Демченко Олександр Петрусенко Руслан Паламар
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