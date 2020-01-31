Один із найталановитіших хокеїстів України повернувся у наш чемпіонат



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Фелікс Морозов повернувся додому Іван Вербицький

Фелікс Морозов змушений повернутися в український чемпіонат

Нападник молодіжної збірної України з хокею, чемпіон світу серед юніорів у дивізіоні 1В 2018 року Фелікс Морозов повернувся з Канади в Україну. 19-річний хокеїст виступатиме за «Білий Барс».

Вихованець харківської «Дружби-78» в сезоні-2016/2017 виступав в київському «Беркуті-2000», з яким став чемпіоном України U20 і срібним призером чемпіонату Білорусі U18.

Сезоном пізніше Морозов переїхав до Північної Америки, зігравши 21 матч в USPHL Premier (21 шайба, 9 передач). Також форвард провів 4 матчі в NCDC, але результативними діями не відзначився. Отримавши взимку 2018 року травму, повернувся в Україну, де зіграв 3 матчі за «Білий Барс» (0 очок, корисність -2) і став бронзовим призером чемпіонату.

У 2018-2020 роках виступав в QMJHL, одній з трьох найсильніших юніорських канадських хокейних ліг. У 88-х матчах форвард набрав 20 (10 + 10) очок при показнику корисності -7.

Відзначимо, що до 2018 року, коли Морозов дебютував в QMJHL, в останнє українські польові гравці виступали в цій лізі в сезоні-1998/99 – тоді там грали Дмитро Толкунов і Олег Тимченко.

На юніорських чемпіонатах світу в складі збірної України нападник провів 10 матчів, набрав 8 (5 + 3) очок і виграв золоту медалі чемпіонату світу в дивізіоні 1В. У молодіжній збірній Морозов зіграв в 15 зустрічах, набрав 11 (7 + 4) очок і в 2019 році став володарем бронзових медалей чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

У клубі «Білий Барс» Фелікс Морозов виступатиме під 7 номером.

Сьогодні, 31 січня, о 16:00 в Українській хокейній лізі закрилося трансферне вікно, після чого клуби не можуть оформляти переходи хокеїстів.

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