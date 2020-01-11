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    15-й в історії і перший з 2013-го. В НХЛ голкіпер закинув шайбу кидком від воріт до воріт (відео)

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    Пека Рінне вміє вражати - 15-й в історії і перший з 2013-го. В НХЛ голкіпер закинув шайбу кидком від воріт до воріт (відео)
    Пека Рінне вміє вражати
    АОР

    Героєм тижня став фінський воротар Пекка Рінне

    Непересічна подія в Національній хокейній лізі.

    Фінський голкіпер «Нешвілл Предаторз» Пекка Рінне закинув шайбу кидком від воріт до воріт. Він став 15-м в історії і першим з 2013 року воротерем, що став автором голу.

    Шайба Рінне стала для «Нешвілла» п’ятою в матчі. Він вразив ворота «Чікаґо Блекгокс» у ту мить, як суперники зняли воротаря і намагалися врятувати матч. У підсумку «Предаторз» перемогли 5:2.

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    хокей НХЛ Пека Рінне «Нешвілл Предаторз» «Чікаґо Блекгокс»
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