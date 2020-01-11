15-й в історії і перший з 2013-го. В НХЛ голкіпер закинув шайбу кидком від воріт до воріт (відео)



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Пека Рінне вміє вражати АОР

Героєм тижня став фінський воротар Пекка Рінне

Непересічна подія в Національній хокейній лізі.

Фінський голкіпер «Нешвілл Предаторз» Пекка Рінне закинув шайбу кидком від воріт до воріт. Він став 15-м в історії і першим з 2013 року воротерем, що став автором голу.

Шайба Рінне стала для «Нешвілла» п’ятою в матчі. Він вразив ворота «Чікаґо Блекгокс» у ту мить, як суперники зняли воротаря і намагалися врятувати матч. У підсумку «Предаторз» перемогли 5:2.