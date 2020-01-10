Зафіксовано найшвидший гол в історії українського хокею (відео)



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Вже на старті матчу господарі закинули дві шайби суперникам, втім втримати перевагу не змогли

На 11-й секунді зустрічі рахунок відкрила команда «Білий Барс»

Вчора, 9 січня, у Білій Церкві відбувся матч 26 туру української хокейної ліги між місцевим «Білим Барсом» та ХК «Кременчук». Гості розгромили господарів у цій зустрічі. «Барси» посупилися 4:10 (2:4, 2:2, 0:4 ). Єдине, що можуть записати білоцерківці собі в актив – новий рекорд Української хокейної ліги. Гравець «Білого Барса» Володимир Алексюк відзначився голом вже на одинадцятій секунді поєдинку.

Як повідомляє прес-служба УХЛ, наразі це рекорд чемпіонату. До цього рекорд належав Андрію Татаренку, який у матчі «Кривбас» — «Дженералз» забив на тринадцятій секунді.