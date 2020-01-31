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    Найкращий хокеїст останнього чемпіонату світу гратиме в українському клубі

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    Артур Чолач повернувся в Україну - Найкращий хокеїст останнього чемпіонату світу гратиме в українському клубі
    Артур Чолач повернувся в Україну
    УХЛ

    16-річний оборонець Артур Чолач раніше виступав в командах «Галицьких Левів», російський ЦСКА і в Північній Америці

    На адресу Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від білоцерківського «Білого Барса». Клуб уклав контракт із оборонцем Артуром Чолачем.

    Вихованець «Галицьких Левів» у 2018 році перейшов у структуру московського ЦСКА, за який виступав у командах U16 і U18.

    Нинішній сезон 16-річний хокеїст провів у команді «Нью Джерсі Джуніор Тітанс» в юнацьких (U18) лігах. Всього в 37 матчах оборонець набрав 18 (7 + 11) очок.

    Також у 2019 році Чолач дебютував у молодіжній збірній України на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, який відбувався в Києві. Там у п’яти матчах гравець не відзначився результативними діями і заробив показник корисності 0, але був названий кращим гравцем у складі нашої команди. Відзначимо, що на турнірі збірна України здобула бронзові медалі.

    У складі «Білого Барса» Артур Чолач виступатиме під 3 номером.

    Сьогодні, 31 січня, о 16:00 в Українській хокейній лізі закривається трансферне вікно, після чого клуби не зможуть оформляти переходи хокеїстів.

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    Збірна України хокей Українська хокейна ліга ХК Білий Барс Артур Чолач
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