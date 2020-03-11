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    Одіозний ексфутболіст «Шахтаря» відзначився хет-триком у матчі Кубка Лібертадорес (відео)

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    Луїс Адріано іще й бомбардир - Одіозний ексфутболіст «Шахтаря» відзначився хет-триком у матчі Кубка Лібертадорес (відео)
    Луїс Адріано іще й бомбардир
    EFE/Sebastião Moreira

    Луїс Адріано іноді пригадує, що володіє бомбардирськими навиками

    У другому турі групового етапу футбольного Кубка Лібертадорес (латиноамериканського аналога європейської Ліги чемпіонів) бразильський «Палмейрас» приймав парагвайський «Ґуарані». Зустріч відбувалася на стадіоні «Альянс-Парку» в Сан-Паулу і завершилася з рахунком 3:1.

    У першому таймі командам не вдалося відкрити рахунок. Героєм другої половини матчу став нападник господарів Луїс Адріано, відомий українським уболівальникам за виступами у донецькому «Шахтарі».

    На 53-й хвилині він зреагував на швидкий розіграш штрафного удару і проштовхнув м'яч у ворота. Через 20 хвилин Луїс, отримавши пас у штрафному майданчику, відправив кулю в дальній кут. На 82-й хвилині форвард оформив хет-трик, замкнувши простріл з флангу. Гості відповіли точним ударом нападника Рауля Бобадільї на 88-й хвилині. 

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    Адріано захищав кольори «Шахтаря» з 2007 по 2015 рік. У всіх турнірах за «гірників» Луїс провів 266 матчів, забив 128 м’ячів, став шестиразовим чемпіоном, чотириразовим володарем Кубка України і володарем Кубка УЄФА-2008/2009.

    Проте запам’ятався бразилець у «Шахтарі» не голами і титулами, а ігноруванням принципів fair play у матчі Ліги чемпіонів проти данського «Норшелланна» в листопаді 2012-го. Тоді Адріано замість повернути м’яч суперникам, пройшов повз них і вразив ворота без найменшого опору, чим шокував усю футбольну Європу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Луїс Адріано Fair play Кубок Лібертадорес ФК «Палмейрас» ФК «Ґуарані» (Асунсьон)
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