Одіозний ексфутболіст «Шахтаря» відзначився хет-триком у матчі Кубка Лібертадорес (відео)



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Луїс Адріано іще й бомбардир EFE/Sebastião Moreira

Луїс Адріано іноді пригадує, що володіє бомбардирськими навиками

У другому турі групового етапу футбольного Кубка Лібертадорес (латиноамериканського аналога європейської Ліги чемпіонів) бразильський «Палмейрас» приймав парагвайський «Ґуарані». Зустріч відбувалася на стадіоні «Альянс-Парку» в Сан-Паулу і завершилася з рахунком 3:1.

У першому таймі командам не вдалося відкрити рахунок. Героєм другої половини матчу став нападник господарів Луїс Адріано, відомий українським уболівальникам за виступами у донецькому «Шахтарі».

На 53-й хвилині він зреагував на швидкий розіграш штрафного удару і проштовхнув м'яч у ворота. Через 20 хвилин Луїс, отримавши пас у штрафному майданчику, відправив кулю в дальній кут. На 82-й хвилині форвард оформив хет-трик, замкнувши простріл з флангу. Гості відповіли точним ударом нападника Рауля Бобадільї на 88-й хвилині.

¡Los goles de @Palmeiras desde el campo de juego! Victoria de líder para los brasileños en la #Libertadores. pic.twitter.com/OT8wAhVIOE — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 11, 2020

Адріано захищав кольори «Шахтаря» з 2007 по 2015 рік. У всіх турнірах за «гірників» Луїс провів 266 матчів, забив 128 м’ячів, став шестиразовим чемпіоном, чотириразовим володарем Кубка України і володарем Кубка УЄФА-2008/2009.

Проте запам’ятався бразилець у «Шахтарі» не голами і титулами, а ігноруванням принципів fair play у матчі Ліги чемпіонів проти данського «Норшелланна» в листопаді 2012-го. Тоді Адріано замість повернути м’яч суперникам, пройшов повз них і вразив ворота без найменшого опору, чим шокував усю футбольну Європу.