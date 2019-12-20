  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексфорвард «Шахтаря» повінчався з росіянкою (відео)

    • Розсилка
    Луїс Адріано з коханою Єкатєріною - Ексфорвард «Шахтаря» повінчався з росіянкою (відео)
    Луїс Адріано з коханою Єкатєріною
    Фото із соцмереж

    Бразильсько-російське кохання спалахнуло, коли Луїс Адріано грав за «Спартак»

    Колишній форвард донецького «Шахтаря» Луїс Адріано, який нині виступає за бразильський клуб «Палмейрас», повінчався зі своєю російською дружиною Єкатєріною Дорожко.

    Адріано і Дорожко познайомилися в Москві, коли футболіст грав за місцевий «Спартак». Пара офіційно оформила стосунки в листопаді 2019 року.

    «Сьогодні ми повінчалися. Спасибі моєму татові, який був поруч у найважливіший момент мого життя. Луїс Адріано назавжди!» - написала Єкатєріна на власній сторінці в Instagram.

    Найпам’ятніший свій матч за «Шахтар» Луїс Адріано відіграв восени 2012-го, коли забив, проігнорувавши принципи Fair Play, у матчі Ліги чемпіонів данському «Норшелланну».

     Читайте також: Нападник «Ліверпуля» Фірміно здивував уболівальників грою на піаніно (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ весілля ФК «Шахтар» Луїс Адріано
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ