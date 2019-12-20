Ексфорвард «Шахтаря» повінчався з росіянкою (відео)



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Луїс Адріано з коханою Єкатєріною Фото із соцмереж

Бразильсько-російське кохання спалахнуло, коли Луїс Адріано грав за «Спартак»

Колишній форвард донецького «Шахтаря» Луїс Адріано, який нині виступає за бразильський клуб «Палмейрас», повінчався зі своєю російською дружиною Єкатєріною Дорожко.

Адріано і Дорожко познайомилися в Москві, коли футболіст грав за місцевий «Спартак». Пара офіційно оформила стосунки в листопаді 2019 року.

«Сьогодні ми повінчалися. Спасибі моєму татові, який був поруч у найважливіший момент мого життя. Луїс Адріано назавжди!» - написала Єкатєріна на власній сторінці в Instagram.

Найпам’ятніший свій матч за «Шахтар» Луїс Адріано відіграв восени 2012-го, коли забив, проігнорувавши принципи Fair Play, у матчі Ліги чемпіонів данському «Норшелланну».