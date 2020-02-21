«Шахтар» готовий відправити свій клубний літак за українцями в Китаї



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Клубний літак ФК «Шахтар»

Футбольний клуб готовий відправити літак за українцями, «якщо в цьому буде необхідність»

Футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю, зокрема, Анастасії Зінченко, яка цього тижня відмовилася повернутися на Батьківщину без своїх собаки.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Шахтаря» з посиланням на заяву капітана клубу Андрія П'ятова.

«Після поєдинку (з «Бенфікою», - ред.) вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим (власником ФК «Шахтар»). Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю (Анастасію Зінченко, ред.) та інших українців із Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою українців», - сказав П'ятов.

Окрім того, капітан»Шахтаря» повідомив, що клуб готовий усі гроші, виручені від продажу квитків на матч із «Бенфікою», направити на забезпечення комфортних побутових умов для евакуйованих, які перебуватимуть 14 днів на карантині в Нових Санжарах.

Нагадаємо, посольство України в Китаї повідомило, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу.

Сьогодні президент Володимир Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.