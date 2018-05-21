Український голкіпер «Олімпіка» змінив громадянство на грузинське

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Заурі Махарадзе. Фото ФК «Олімпік»

І відразу отримав виклик у збірну цієї країни

Основний воротар донецького «Олімпіка» Заурі Махарадзе отримав виклик у національну збірну Грузії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу, який грає у Прем’єр-лізі.

«Для капітана «Олімпіка» Заурі Махарадзе відпустка поки що не почалася. Не так давно голкіпер змінив громадянство, отримав паспорт громадянина Грузії, де народився і виріс його батько, а тепер звернув на себе увагу тренерського штабу національної збірної цієї країни», - йдеться у повідомленні прес-служби клуби.

«В офіс «Олімпіка» надійшов офіційний лист із Федерації футболу Грузії, Махарадзе викликаний на найближчий збір національної збірної, в ході якого грузини проведуть два товариські матчі – проти Мальти (1 червня) та Люксембургу (5 червня)», - додається.

У поточному сезоні Заурі Махарадзе зіграв у 26-ти матчах, пропустив 33 голи та провів дев'ять «сухих» поєдинків.

Махарадзе у 12 років став вихованцем інтернату донецького «Олімпіка». Контракт з головною командою підписав у 16 років. Дебютував 24 серпня 2010 у матчі «Шахтар» (Свердловськ) - «Олімпік». 26 липня 2014 року в грі з одеським «Чорноморцем» дебютував у Прем'єр-лізі.

За підсумками 2017 року Махарадзе був визнаний найкращим гравцем «Олімпіка».

Грав у юнацьких збірних України U-16, U-18, у 2009-2010 провів 13 матчів. Дебютував 26 травня 2009 у матчі Україна – Польща U-16 (1:1), ставши у ворота у стартовому складі. У 2014 році у складі молодіжної збірної України ставав переможцем Кубка Співдружності.