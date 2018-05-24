Воротар «Олімпіка», який прийняв грузинське громадянство, переходить у «Зорю»

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Заурі Махарадзе. Фото ФК «Олімпік»

Заурі Махарадзе підписав попередню угоду з луганцями

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар розповів, що воротар Заурі Махарадзе влітку покине клуб.

Відразу два воротаря «Олімпіка» – Заурі Махарадзе й Артем Кичак – у сезоні, що завершився, перебували на останньому році контракту.

Про долю голкіперів розповів головний тренер донеччан Роман Санжар.

«Заурі підписав попередній контракт із «Зорею», він переходить у луганський клуб», - сказав наставник.

«З Артемом Кичаком відбулася попередня розмова, ми хочемо бачити його у нашій команді. Будемо сідати за стіл переговорів», - додав Санжар.

Перехід Махарадзе у Зорю може натякати на відхід з луганської команди талановитого голкіпера Андрія Луніна, яким цікавляться «Інтер» і «Наполі».

Зазначимо, що не так давно Заурі прийняв рішення виступати за збірну Грузії та вже отримав виклик у національну команду.

Нагадаємо, Лунін поінформував «Зорю», що влітку залишить клуб.

Джерело: football.ua