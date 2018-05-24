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    Воротар «Олімпіка», який прийняв грузинське громадянство, переходить у «Зорю»

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    Заурі Махарадзе. Фото ФК &laquo;Олімпік&raquo; - Воротар «Олімпіка», який прийняв грузинське громадянство, переходить у «Зорю»
    Заурі Махарадзе. Фото ФК «Олімпік»

    Заурі Махарадзе підписав попередню угоду з луганцями

    Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар розповів, що воротар Заурі Махарадзе влітку покине клуб.

    Відразу два воротаря «Олімпіка» – Заурі Махарадзе й Артем Кичак – у сезоні, що завершився, перебували на останньому році контракту.

    Про долю голкіперів розповів головний тренер донеччан Роман Санжар.

    «Заурі підписав попередній контракт із «Зорею», він переходить у луганський клуб», - сказав наставник.

    «З Артемом Кичаком відбулася попередня розмова, ми хочемо бачити його у нашій команді. Будемо сідати за стіл переговорів», - додав Санжар.

    Перехід Махарадзе у Зорю може натякати на відхід з луганської команди талановитого голкіпера Андрія Луніна, яким цікавляться «Інтер» і «Наполі».

    Зазначимо, що не так давно Заурі прийняв рішення виступати за збірну Грузії та вже отримав виклик у національну команду.

    Нагадаємо, Лунін поінформував «Зорю», що влітку залишить клуб.

    Джерело: football.ua

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