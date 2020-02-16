«Манчестер Сіті» можуть позбавити чемпіонського титулу



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У «Манчестер Сіті» хочуть забрати титул

А Стівен Джеррард нарешті стане чемпіоном Англії

Цієї п’ятницю команда була відсторонена на два сезони від Ліги Чемпіонів, але, як запевняє видання, це ще не все.

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Британський таблоїд Daily Mail лякає клуб Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» страшними карами.

Клуб можуть позбавити титула Чемпіона англійської Прем’єр-ліги сезону 2013/2014, якщо власне розслідування Футбольної асоціації Англії (FA) підтвердить фінансові злочини «Манчестер Сіті».

У 2012 до 2016 роках у клубі завищували показники спонсорських доходів. Через це FA може позбавити «Ман Сіті» деякої кількості очок, що вплине на остаточне розподілення місць в турнірній таблиці. Тоді «Манчестер Сіті» обійшов «Ліверпуль» на 2 очки.

Багато чого залежатиме й от рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні, куди клуб подасть апеляцію. Якщо ж її буде відхилено, то «Манчестер Сіті» ждуть важкі часи - їм доведеться відмовитись від Пепа Гвардіоли та продати своїх зірок - Рахіма Стерлінга, Кевіна де Брейне й Емеріка Лапорта. Але це може бути гарними новинами для «дешевого» Зінченка - в нього буде можливість частіше з’являтися на полі.

Ще одним бенефіціаром можливого покарання «Манчестер Сіті» стане Стівен Джеррард, який нарешті отримає медаль переможця АПЛ. Нагадаємо, саме він курйозно привіз гол своїй команді у грі проти «Челсі», чим позбавим свій клуб титулу й віддав золотоу «Манчестер Сіті». Для Стіві-Джі, який є культовим гравцем для «Ліверпуля», питання медалі є вкрай важливим

Джерело: Главком СПОРТ