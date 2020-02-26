«Манчестер Сіті» оскаржив свою кару від УЄФА



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Лозанна розгляне апеляцію «Манчестер Сіті»

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) у середу, 26 лютого, зареєстрував апеляцію «Манчестер Сіті»

Апеляція булв подана на рішення УЄФА про відсторонення клубу від участі в двох майбутніх єврокубкових сезонах.

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Коли в суді Лозанни буде сформована робоча група по цій справі, відбудеться слухання, після якого комісія CAS винесе рішення. Поки що немає інформації про те, коли саме воно може бути озвучено. Швидкість подання апеляцію може пояснюватись тим, що клуб хоче якомога швидко вирішити питання.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» потрапив під бан УЄФА і не гратиме в Лізі чемпіонів або Лізі Європи в сезонах 2020/2021 та 2021/2022 років. Крім того, на "Сіті" накладено штраф у розмірі 30 млн євро. Все це кара за те, що клуб порушував правила фінансового фейр-плей в період з 2012 по 2016 рік.

"Городяни" навмисно завищували виплати від спонсорських контрактів, щоб приховати свої збитки. УЄФА підкреслив, що англійський клуб не співпрацював під час розслідування.

Це лише один з численних епізодів порушень фінансового фей-плей з боку клубу, про що зокрема свідчать зливи компромату від Футболлікс, але, схоже, в УЄФА вирішили карате лише за те, що можуть довести з високою вирогідністю.

Важливо розуміти, що CAS насправді не є судом, а лише зібранням представників громадських об’єднань, що виконують третєйьські функції, проте стереотипно вважається вищою інстанцією у футболі і спорті взагалі, адже спортивні керівники не хочуть

Зазначимо, що англійський клуб оформив апеляцію перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з “Реалом”, який відбудеться сьогодні у Мадриді.