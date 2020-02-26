«Реал» - «Манчестер Сіті»: Гвардіола перемагає Зідана

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Ліга Чемпіонів - перший матч 1/8 фіналу

«Реал» - «Манчестер Сіті» 1:2

Голи: Іско (60) - Жезус (78), Де Брюйне (83, з пенальті)

Вилучення: Серхіо Рамос (83)

Попередження: Вальверде 48, Модріч 54 - Менді 29

Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 5. Варан, 4. Рамос, 23. Менді, 10. Модріч (Бейл 84), 14. Каземіро, 15. Вальверде, 9. Бензема, 22. Іско (Йович 84), 25. Вінісіус (Васкес 75).

Манчестер Сіті: 31. Едерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менді Б., 30. Отаменді, 16. Родрі, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Сілва (Стерлінг 73), 8. Гюндоган, 9. Жезус , 26. Марез.

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Головний матч всієї 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів очікувано не подарував ні виходу Зінченка, ні відкритого футболу - і гості, і господарі велику увагу приділяли обороні, причому робили це по всьому полю.

Коротке резюме тайму - пресинг, агресія, травми та три гольових моменти на дві команди за перші 45+ хвилин.

А ось і вони:

На 21-й хвилині Де Брюйе прокинувся та видав шикарний пас на Жезуса, той прибув у штрафну, але пробив прямо у Куртуа.

На 30-й хвилині подача з флангу від «Реалу» - Бензема виграв повітря та пробив головою - Едерсон удар від землі відбив - прямо на Вінісуса, але той забув влучити по м’ячу.

На 45+2 хвилині Куртуа невдало відбиває удар-навіс - м’яч у Жесуса - той б’є, але Куртуа підстрахували одразу три польові гравці «Реалу». Щоправда, й мяч після удару Жесуса йшов повз ворота.

В цілому ж «Реал» грав краще та варіативніше - команда Зідана використовувала обидва фланги, комбінувала та й робила це елегантно. У «Манчестер Сіті» весь креатив йшов від геніального Де Брюйне, інші гравці команди гостей працювали у двох амплуа - «бігунки» або «лісоруби». Втім, «Манчестер Сіті» прибув до Мадриду з завданням не пропустити - тому, які можуть бути питання до Гвардіоли.

У другому таймі обидві команди додали швидкостей й обмінялись кількома небезпечними атаками. Ближчими до голу були англійці, але «Реал» двічі рятував Куртуа. Обидва рази мав забивати Ріяд Марез.

Мадрид відповів голом. Захист «Манчестер Сіті» напомилявся в центрі поля - Лука Модріч м’яч вкрав та віддав на Вінісіуса - той стягнув на себе всю увагу захисників, пройшов з тим екскортом до штрафної, а потім елегантно віддав на Іско, що самотньо набігав по центру. Його більярдний удар відбити у Едерсона шансів не було. 1:0.

Після голу «Манчестер Сіті» побіг відігруватись й вивільнив зони, куди ще активніше почали вриватись гравці у біллому. Небезпечні контратаки постійно несли загрозу - «Реал» неодноразово міг подвоїти й навіть потроїти рахунок. Втім, того не сталося, а за марнотратство «Реал» було покарано. Жорстко.

Гвардіола випустив на поле Рахіма Стерлінга замість інертного Бернарду Сільви. Гості стали гострішими. На 78-й хвилині - Де Брюйне навісив диво-пас - Серхіо Рамос у стрибку до нього не дотягнувся, а за спиною іспанця був Жезус - його удар Куртуа вже відбити не міг. Іспанція спробували апелювати до VAR, але повтор показав, щр бразилець не штовхав капітана «Реалу». 1:1. Далі Стерлінга збивають у штрафній й Де Брюйне реалізує пенальті на 83-й. На 86-й хвилині за фол останньої надії червону отримує Серхіо Рамос. Насправді його не було - Жесус малював, але за дитячу помилку захисту треба платити. Ці п'ять хвилин стали справжнім шоком для «Реалу» - й команді Зідана треба дякувати футбольним богам, що гості не змогли добити пораненого звіра (хоча, якби на другій доданій забив Менді, ми б казали інше).

А це значить, що навіть 17 березня у матчі-відповіді у всіх будуть шанси на пермогу, хоч, звісно, фаворитом будуть хлопці Гвардіоли.



