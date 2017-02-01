У гонці переслідування на чемпіонаті Європи Підручний став восьмим, а Прима - 12-м

Українці промахнулися по чотири рази кожен, що не дозволило їм поборотися за медалі

У день гонок переслідування на чемпіонаті Європи 2018 року з біатлону в італійському Ріднау з’явилася інформація, що Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Надія Бєлкіна та Юлія Журавок пропустять старти у суботу. Але вже перед самим початком чоловічого персьюту стало відомо, що Прима та Підручний вирішили взяти участь у перегонах.

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Дмитро Підручний. Фото ФБУ

Українці промахнулися по чотири рази кожен, що не дозволило їм поборотися за медалі

У день гонок переслідування на чемпіонаті Європи 2018 року з біатлону в італійському Ріднау з’явилася інформація, що Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Надія Бєлкіна та Юлія Журавок пропустять старти у суботу. Але вже перед самим початком чоловічого персьюту стало відомо, що Прима та Підручний вирішили взяти участь у перегонах.

Несподіванкою стало те, що не прийшов на старт переможець чоловічого спринту Андрейс Расторгуєвс з Латвії. Таким чином, першим гонку розпочав Олександр Логінов, який мав солідну перевагу над Красимиром Аневим з Болгарії, тому фактично був головним і єдиним фаворитом на перемогу.

Не завадив Логінову й один промах на першій стрільбі – він залишився лідером. Щоправда, Красимир скоротив відставання з майже півхвилини до кількох секунд. Невдалою вийшла перша стрільба в українських біатлоністів. Прима та Підручний змушені були їхати відразу на два кола штрафу, опустившись у другий десяток, а Руслан Ткаленко взагалі промахнувся тричі, що опустило його у п’ятий десяток.

Логінов та Анев на одному диханні подолали другий вогневий рубіж, збільшивши свою перевагу до 40 секунд. Після цього стало зрозуміло, що саме цей дует повинен розіграти золото цієї гонки переслідування.

Тріо українців також чисто відстрілялося на другій «лежці», що підняло Приму та Підручного у топ-десятку. Крім того, до третього місця було вже не так і далеко – 20 і 30 секунд відповідно. А це означало, що, за умови уникнення штрафних кіл, вони цілком могли поборотися за п'єдестал пошани. Ткаленко же перебував на межі очкової зони.

Логінов швидше за Анева відпрацював на першій стрільбі стоячи, здобувши ще кілька секунд переваги. Але Красимир не схибив і продовжив переслідувати росіянина. А от Сімон Фуркад з Франції, Ветле-Сьястад Кристіансен з Норвегії та Флоран Клод з Бельгії не закрили по одній мішені, що, знову ж таки, давало шанс українцям.

На жаль, і Прима, і Підручний також схибили по одному разу. Крім того, відставання від щільної групи, яка змагалася за третю сходинку, збільшилася до майже 40 секунд. Щодо Ткаленко, то він промахнувся двічі, але навіть це не опустило його нижче 40-го місця.

Логінов на останньому колі збільшив темп, чого не витримав Анев. Перед останнім вогневим рубежем Олександр мав 26 секунд переваги. І цього йому вистачило, щоб навіть пройти додаткові 150 метрів. Красимир відстрілявся чисто, але на виході зі стадіону він програвав 11 секунд. А це означало, що нічого вже не могло завадити Логінову стати чемпіоном Європи у персьюті.

Претенденти на бронзову нагороду синхронно промахнулися, чим дали реальний шанс українцям вклинитися у цю боротьбу. Проте і Дмитро, який випередив Приму на трасі перед четвертою стрільбою, і сам Артем знову не закрили по одній мішені. Таким чином, штрафні кола остаточно позбавили їх надій на подіум у цій гонці.

А за бронзову нагороду розгорнулася справжня спортивна боротьба на трасі. На третє місце претендували Сімон Фуркад, Кристіансен, Томаш Крупчик з Чехії та росіянин Євгеній Гаранічев. Зі стадіону першим вийшов француз, але на трасі він поступився усім вищезазначеним біатлоністам. Вирішальним же став ривок Гаранічева на останніх метрах. Норвежець і чех не змогли зачепитися за суперника з Росії, втративши контакт, і фінішували четвертим і п’ятим відповідно.

Дмитро Підручний вийшов зі штрафного кола на восьмому місці. На ньому ж він і фінішував. Українець додав трохи на останньому колі, однак дістатися до сьомої сходинки йому не вдалося. Натомість, Артем Прима перебував у топ-10 після вогневого рубежу. Та втримати цей рядок він не зумів, опустившись у підсумку на 12-ту позицію. Руслан Ткаленко на другій «стійці» промахнувся ще двічі, тому фінішував 40-м.

Чемпіонат Європи 2018 року з біатлону

Ріднау, Італія

Чоловіча гонка переслідування, 12,5 км

1. Олександр Логінов (Росія) (1+0+0+1) – 32:22.1

2. Красимир Анев (Болгарія) (0+0+0+0) - +27.6

3. Євгеній Гаранічев (Росія) (1+0+2+0) - +1:10.7

...8. Дмитро Підручний (Україна) (2+0+1+1) - +1:38.7

...12. Артем Прима (Україна) (2+0+1+1) - +1:49.1

...40. Руслан Ткаленко (Україна) (3+0+2+2) - +5:28.4

«Главком»