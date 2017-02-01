Українська біатлоністка Ірина Варвинець стала чемпіонкою Європи у спринтерській гонці

Українці не було рівних у стрільбі в італійському Ріднау

Якщо у чоловічій спринтерській гонці Україна цілком могла розраховувати на медалі, але промах Дмитра Підручного не дав йому поборотися за бронзу, то у жінок було менше шансів. Олена Підгрушна вирушила на чемпіонат Європи, але, очевидно, виступить лише у змішаній естафеті. А серед інших українок претенденткою на високі місця була хіба що Ірина

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Ірина Варвинець. Фото ФБУ

Українці не було рівних у стрільбі в італійському Ріднау

Якщо у чоловічій спринтерській гонці Україна цілком могла розраховувати на медалі, але промах Дмитра Підручного не дав йому поборотися за бронзу, то у жінок було менше шансів. Олена Підгрушна вирушила на чемпіонат Європи, але, очевидно, виступить лише у змішаній естафеті. А серед інших українок претенденткою на високі місця була хіба що Ірина Варвинець. Іншим українкам, можна було спрогнозувати, завадить або нешвидкий темп, або невдала стрільба.

Яна Бондар, яка стартувала першою з українок, чудово це підтвердила. Перед першою стрільбою вона виграла, на момент проходження відмітки, 10 секунд у переслідувачок. Але стрільба у Яни, як відомо, слабенька. Хоча, навіть після одного штрафного кола Бондар випереджала чимало спортсменок, які мали «нуль» на «лежці».

Яна була швидкою і на другому колі, але два промахи під час стрільби стоячи остаточно перекреслили шанси Бондар на пристойну позицію. Натомість, Варвинець вдало подолала перший вогневий рубіж і захопила лідерство на момент виходу зі стадіону на друге коло. Достатньо високим був темп і в Ольги Абрамової. Але і її підвела стрільба – один промах на «лежці» нічого доброго українці не обіцяв.

Варвинець після індивідуальної гонки розповіла, що їй прикро за те, що не може пройти у цьому сезоні дистанцію без промаху. Що ж, сьогоднішнім спринтом вона має бути повністю задоволена. «Нуль» на стрільбі стоячи автоматично зробив Ірину ледь не головним фаворитом гонки.

Карін Обергофер програвала ходом Варвинець. Крім того, італійка ще й одного разу промахнулася на другій стрільбі. Випереджало Ірину тріо з Франції, які захопили лідерство після першого вогневого рубежу. Але кожна з цієї трійки хоча б раз, але промахнулися на «стійці». Головною конкуренткою українки стала переможниця індивідуальної гонки Хлое Шевальє. І тепер головним питанням було, чи зможе француженка, яка була швидшою за Варвинець, відіграти своє відставання на трасі.

Але українка не залишила шансів французькій суперниці. Шевальє не тільки не відіграла, а ще й програла на останньому колі. Враховуючи, що Хлое мала 54-й стартовий номер, тепер усю увагу потрібно було звернути на пізні номери, адже там стартували конкурентноспроможні росіянки.

Неприємна історія сталася з Юлією Журавок. Диктор на стадіоні оголосив, що українка якимось чином «запізнилася на старт на півтори хвилини». Як таке могло статися, повинні, напевне, пояснити тренери або ж сама спортсменка. Юлія у підсумку пройшла дистанцію з «нулями», але після другої стрільби вона програвала Варвинець 1 хвилину та 17 секунд... І якби не це «запізнення», то Журавок також могла претендувати на високі місця, може, навіть і на подіум.

У підсумку на трасі найшвидшою стала Світлана Миронова з Росії, але три промахи не дозволили їй поборотися з часом Варвинець. Натомість, Вікторія Слівко точно відстрілялася, але наздогнати Ірину їй було не під силу. Івона Фіалкова могла поборотися з українкою, та промах останнім вистрілом перекреслив її надії на п’єдестал пошани.

Після завершення другої стрільби лише японка Фуюко Тачідзакі (чемпіонат Європи має статус «відкритого», тому тут можуть стартувати спортсмени з усього світу) могла скласти конкуренцію Варвинець, проте вона програла і українці, і Шевальє, випередивши буквально на кілька секунд Слівко. Врешті-решт, після фінішу цих спортсменок можна було твердо заявляти, що Ірина Варвинець – чемпіонка Європи 2018 року з біатлону у спринтерській гонці!

На високе місце претендувала і Надія Бєлкіна. До останнього вистрілу. Саме ця незакрита мішень вибила українку з топ-десятки. А на останньому колі вона ще й втратила темп, фінішувавши 16-ою. Бондар стала 23-ою, Абрамова – 27-ою, Марія Панфілова – 42-ою, а Журавок – тільки 44-ою.

Чемпіонат Європи 2018 року з біатлону

Ріднау, Італія

Жіноча спринтерська гонка, 7,5 км

1. Ірина Варвинець (Україна) (0+0) – 20:54.1

2. Хлое Шевальє (Франція) (0+1) - +12.5

3. Фуюко Тачідзакі (Японія) (0+0) - +15.5

...16. Надія Бєлкіна (Україна) (0+1) - +53.1

...23. Яна Бондар (Україна) (1+2) - +59.9

...27. Ольга Абрамова (Україна) (1+0) - +1:05.2

...42. Марія Панфілова (Україна) (0+0) - +1:32.7

...44. Юлія Журавок (Україна) (0+0) - +1:36.4

«Главком»