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    Олімпіада-2018. 12-й день. Україна буде представлена у лижному двоборстві та біатлоні

    Розклад українських спортсменів на 20 лютого
    У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані буде розіграно п'ять комплектів нагород. Збірна України буде представлена у двох дисциплінах. Так, Віктор Пасічник побореться за медалі у лижному двоборстві: о 12:00 відбудеться перший етап змагань (великий трамплін), друга частина змагань (гонка на 10 км) відбудеться о 14:45 за київським
    • Вчора, 21:58
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Розклад українських спортсменів на 20 лютого

    У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані буде розіграно п'ять комплектів нагород.

    Збірна України буде представлена у двох дисциплінах.

    Так, Віктор Пасічник побореться за медалі у лижному двоборстві: о 12:00 відбудеться перший етап змагань (великий трамплін), друга частина змагань (гонка на 10 км) відбудеться о 14:45 за київським часом.

    О 13:15 у боротьбу за медалі вступить збірна України з біатлону, яка виступить у змішаній естафеті.

    За нашу команду виступлять Юлія Джима, Ірина Варвинець, Дмитро Підручний та Артем Прима.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України Юлія Джима Ірина Варвинець Артем Прима Дмитро Підручний
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