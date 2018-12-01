Олімпіада-2018. 12-й день. Україна буде представлена у лижному двоборстві та біатлоні
- Вчора, 21:58
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Розсилка
Фото: IBU
Розклад українських спортсменів на 20 лютого
У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані буде розіграно п'ять комплектів нагород.
Збірна України буде представлена у двох дисциплінах.
Так, Віктор Пасічник побореться за медалі у лижному двоборстві: о 12:00 відбудеться перший етап змагань (великий трамплін), друга частина змагань (гонка на 10 км) відбудеться о 14:45 за київським часом.
О 13:15 у боротьбу за медалі вступить збірна України з біатлону, яка виступить у змішаній естафеті.
За нашу команду виступлять Юлія Джима, Ірина Варвинець, Дмитро Підручний та Артем Прима.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.