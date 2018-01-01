Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць
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Турнирна таблиця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор
У п’ятницю, 9 лютого, у південнокорейському Пхьончхані розпочалися XXIII Зимові Олімпійські ігри.
Право приймати одні з найпрестижніших змагань це місто отримало 6 липня 2011 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Дурбані (Південна Африка).
Суперниками Пхьончхана були Ансі (Франція) та Мюнхен (Німеччина). Проте перевага корейського міста виявилася беззаперечною.
Зауважимо, що раніше Пхьончхан поступився лише чотирма голосами Сочі у боротьбі за право проведення зимової Олімпіади-2014, а до того також програв трьома голосами Ванкуверу у боротьбі за зимові Олімпійські ігри 2010 року.
15 зимових спортивних дисциплін, що складають собою сім видів спорту увійшли до програми Пхьончхану-2018.
А саме - три ковзанярські дисципліни (фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек), шість лижних дисциплін (гірськолижний спорт, лижний спорт, фристайл, лижне двоборство, стрибки з трампліна та сноуборд), два бобслейні види спорту (бобслей і скелетон) і чотири інші види: біатлон, керлінг, хокей і санний спорт.
Україну у Кореї представляють 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту.
До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:
|№
|Команда
|Всього
|1
|НІМЕЧЧИНА
|4
|1
|2
|7
|2
|НІДЕРЛАНДИ
|3
|2
|2
|7
|3
|CША
|3
|1
|2
|6
|4
|НОРВЕГІЯ
|2
|4
|3
|9
|5
|КАНАДА
|2
|4
|1
|7
|6
|ФРАНЦІЯ
|2
|0
|1
|3
|7
|ШВЕЦІЯ
|1
|1
|0
|2
|8
|АВСТРІЯ
|1
|0
|0
|1
|8
|КОРЕЯ
|1
|0
|0
|1
|10
|ЯПОНІЯ
|0
|1
|2
|3
|10
|ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ
|0
|1
|2
|3
|12
|ЧЕХІЯ
|0
|1
|1
|2
|13
|АВТРАЛІЯ
|0
|1
|0
|1
|13
|КИТАЙ
|0
|1
|0
|1
|13
|СЛОВАЧЧИНА
|0
|1
|0
|1
|16
|ФІНЛЯНДІЯ
|0
|0
|2
|2
|17
|ІТАЛІЯ
|0
|0
|1
|1
|17
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|1
|1
|87
|УКРАЇНА
|0
|0
|0
|0
* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня
9 лютого відбулася офіційна церемонія відкриття Ігор-2018. На параді команд-учасниць олімпійська збірна України, згідно літерам корейської абетки, крокувала 57-ою.
Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.
«Главком» раніше знайомив з повним розкладом змагань, а також з календарем змагань українських спортсменів.