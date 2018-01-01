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    Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць

    Турнирна таблиця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор
    У п’ятницю, 9 лютого, у південнокорейському Пхьончхані розпочалися XXIII Зимові Олімпійські ігри. Право приймати одні з найпрестижніших змагань це місто отримало 6 липня 2011 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Дурбані (Південна Африка). Суперниками Пхьончхана були Ансі (Франція) та Мюнхен (Німеччина). Проте перевага
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    Турнирна таблиця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор

    У п’ятницю, 9 лютого, у південнокорейському Пхьончхані розпочалися XXIII Зимові Олімпійські ігри.

    Право приймати одні з найпрестижніших змагань це місто отримало 6 липня 2011 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Дурбані (Південна Африка).

    Суперниками Пхьончхана були Ансі (Франція) та Мюнхен (Німеччина). Проте перевага корейського міста виявилася беззаперечною.

    Зауважимо, що раніше Пхьончхан поступився лише чотирма голосами Сочі у боротьбі за право проведення зимової Олімпіади-2014, а до того також програв трьома голосами Ванкуверу у боротьбі за зимові Олімпійські ігри 2010 року.

    15 зимових спортивних дисциплін, що складають собою сім видів спорту увійшли до програми Пхьончхану-2018.

    А саме - три ковзанярські дисципліни (фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек), шість лижних дисциплін (гірськолижний спорт, лижний спорт, фристайл, лижне двоборство, стрибки з трампліна та сноуборд), два бобслейні види спорту (бобслей і скелетон) і чотири інші види: біатлон, керлінг, хокей і санний спорт.

    Україну у Кореї представляють 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту.

    До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:

    Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Всього
    1  НІМЕЧЧИНА 4 1 2 7
    2   НІДЕРЛАНДИ 3 2 2 7
    3   CША 3 1 2 6
    4   НОРВЕГІЯ 2 4 3 9
    5   КАНАДА 2 4 1 7
    6   ФРАНЦІЯ 2 0 1 3
    7   ШВЕЦІЯ 1 1 0 2
    8   АВСТРІЯ 1 0 0 1
    8   КОРЕЯ 1 0 0 1
    10   ЯПОНІЯ 0 1 2 3
    10   ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ  0 1 2 3
    12   ЧЕХІЯ 0 1 1 2
    13   АВТРАЛІЯ 0 1 0 1
    13   КИТАЙ 0 1 0 1
    13   СЛОВАЧЧИНА 0 1 0 1
    16   ФІНЛЯНДІЯ 0 0 2 2
    17   ІТАЛІЯ 0 0 1 1
    17   КАЗАХСТАН 0 0 1 1
    87  УКРАЇНА 0 0 0 0

    * залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

    9 лютого відбулася офіційна церемонія відкриття Ігор-2018. На параді команд-учасниць олімпійська збірна України, згідно літерам корейської абетки, крокувала 57-ою.

    Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.

    «Главком» раніше знайомив з повним розкладом змагань, а також з календарем змагань українських спортсменів.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Південна Корея фігурне катання Збірна України Міжнародний олімпійський комітет хокей лижний спорт ковзанярський спорт Олена Підгрушна
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