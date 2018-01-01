Турнирна таблиця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор

У п’ятницю, 9 лютого, у південнокорейському Пхьончхані розпочалися XXIII Зимові Олімпійські ігри. Право приймати одні з найпрестижніших змагань це місто отримало 6 липня 2011 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Дурбані (Південна Африка). Суперниками Пхьончхана були Ансі (Франція) та Мюнхен (Німеччина). Проте перевага

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Турнирна таблиця ХХІІІ зимових Олімпійських ігор

У п’ятницю, 9 лютого, у південнокорейському Пхьончхані розпочалися XXIII Зимові Олімпійські ігри.

Право приймати одні з найпрестижніших змагань це місто отримало 6 липня 2011 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Дурбані (Південна Африка).

Суперниками Пхьончхана були Ансі (Франція) та Мюнхен (Німеччина). Проте перевага корейського міста виявилася беззаперечною.

Зауважимо, що раніше Пхьончхан поступився лише чотирма голосами Сочі у боротьбі за право проведення зимової Олімпіади-2014, а до того також програв трьома голосами Ванкуверу у боротьбі за зимові Олімпійські ігри 2010 року.

15 зимових спортивних дисциплін, що складають собою сім видів спорту увійшли до програми Пхьончхану-2018.

А саме - три ковзанярські дисципліни (фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек), шість лижних дисциплін (гірськолижний спорт, лижний спорт, фристайл, лижне двоборство, стрибки з трампліна та сноуборд), два бобслейні види спорту (бобслей і скелетон) і чотири інші види: біатлон, керлінг, хокей і санний спорт.

Україну у Кореї представляють 33 атлети. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій із зимових видів спорту, виборовши відповідні ліцензії. Українські олімпійці змагатимуться у дев’яти видах спорту.

До Вашої уваги також медальний залік Олімпіади-2018:

№ Команда Всього 1 НІМЕЧЧИНА 4 1 2 7 2 НІДЕРЛАНДИ 3 2 2 7 3 CША 3 1 2 6 4 НОРВЕГІЯ 2 4 3 9 5 КАНАДА 2 4 1 7 6 ФРАНЦІЯ 2 0 1 3 7 ШВЕЦІЯ 1 1 0 2 8 АВСТРІЯ 1 0 0 1 8 КОРЕЯ 1 0 0 1 10 ЯПОНІЯ 0 1 2 3 10 ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ 0 1 2 3 12 ЧЕХІЯ 0 1 1 2 13 АВТРАЛІЯ 0 1 0 1 13 КИТАЙ 0 1 0 1 13 СЛОВАЧЧИНА 0 1 0 1 16 ФІНЛЯНДІЯ 0 0 2 2 17 ІТАЛІЯ 0 0 1 1 17 КАЗАХСТАН 0 0 1 1 87 УКРАЇНА 0 0 0 0

* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

9 лютого відбулася офіційна церемонія відкриття Ігор-2018. На параді команд-учасниць олімпійська збірна України, згідно літерам корейської абетки, крокувала 57-ою.

Прапороносцем нашої збірної стала капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна.

«Главком» раніше знайомив з повним розкладом змагань, а також з календарем змагань українських спортсменів.