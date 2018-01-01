Олімпіада-2018. Фінішером змішаної естафети від України буде Артем Прима
- Сьогодні, 11:33
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А розпочне гонку Ірина Варвинець
Став відомий старт-лист змішаної біатлонної естафети на Олімпіаді-2018.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Першою в українській команді гонку розпочне Ірина Варвинець.
Натомість в ролі фінішера виступить Артем Прима, що доволі несподіваний крок від тренерського штабу, адже зазвичай у чоловічій та змішаній естафеті фінішером завжди виступав Дмитро Підручний.
Склад збірної України:
10-1. Ірина Варвинець
10-2. Юлія Джима
10-3. Дмитро Підручний
10-4. Артем Прима
Гонка розпочнеться о 13:15 за київським часом.
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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