Олімпіада-2018. Фінішером змішаної естафети від України буде Артем Прима

А розпочне гонку Ірина Варвинець

Став відомий старт-лист змішаної біатлонної естафети на Олімпіаді-2018. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Першою в українській команді гонку розпочне Ірина Варвинець. Натомість в ролі фінішера виступить Артем Прима, що доволі несподіваний крок від тренерського штабу, адже зазвичай у чоловічій та змішаній естафеті