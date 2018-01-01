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    Олімпіада-2018. Фінішером змішаної естафети від України буде Артем Прима

    А розпочне гонку Ірина Варвинець
    Став відомий старт-лист змішаної біатлонної естафети на Олімпіаді-2018. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Першою в українській команді гонку розпочне Ірина Варвинець. Натомість в ролі фінішера виступить Артем Прима, що доволі несподіваний крок від тренерського штабу, адже зазвичай у чоловічій та змішаній естафеті
    • Сьогодні, 11:33
    • Розсилка
    Артем Прима. Фото: Getty Images
    Артем Прима. Фото: Getty Images

    А розпочне гонку Ірина Варвинець

    Став відомий старт-лист змішаної біатлонної естафети на Олімпіаді-2018.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Першою в українській команді гонку розпочне Ірина Варвинець.

    Натомість в ролі фінішера виступить Артем Прима, що доволі несподіваний крок від тренерського штабу, адже зазвичай у чоловічій та змішаній естафеті фінішером завжди виступав Дмитро Підручний.

    Склад збірної України:

    10-1. Ірина Варвинець

    10-2. Юлія Джима

    10-3. Дмитро Підручний

    10-4. Артем Прима

    Гонка розпочнеться о 13:15 за київським часом.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт Юлія Джима Ірина Варвинець Артем Прима Дмитро Підручний
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