Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка тер Морс стала чемпіонкою на дистанції 1000 м

Срібло та бронза в активі представниць Японії

У середу, 14 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у жінок. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль з олімпійським рекордом виграла представниця Нідерландів Йорін тер Морс. Срібло та бронза в активі представниць Японії. Зазначимо, що збірна Нідерландів



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Йорін тер Морс. Фото: Getty Images

Срібло та бронза в активі представниць Японії

У середу, 14 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у жінок.

Україна у цій дисципліні не була представлена.

Золоту медаль з олімпійським рекордом виграла представниця Нідерландів Йорін тер Морс.

Срібло та бронза в активі представниць Японії.

Зазначимо, що збірна Нідерландів здобула п'яту з п'яти можливих золотих нагород у ковзанярському спорті в програмі ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт

Жінки, 1000 метрів

1. Йорін тер Морс (Нідерланди) - 1.13,56 (Олімпійський рекорд)

2. Нао Кодайра (Японія) - +0,26

3. Міхо Такагі (Японія) + 0,42

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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