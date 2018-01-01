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    Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка тер Морс стала чемпіонкою на дистанції 1000 м

    Срібло та бронза в активі представниць Японії
    У середу, 14 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у жінок. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль з олімпійським рекордом виграла представниця Нідерландів Йорін тер Морс. Срібло та бронза в активі представниць Японії. Зазначимо, що збірна Нідерландів
    • Сьогодні, 14:50
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    Йорін тер Морс. Фото: Getty Images
    Йорін тер Морс. Фото: Getty Images

    Срібло та бронза в активі представниць Японії

    У середу, 14 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у жінок.

    Україна у цій дисципліні не була представлена.

    Золоту медаль з олімпійським рекордом виграла представниця Нідерландів Йорін тер Морс.

    Срібло та бронза в активі представниць Японії.

    Зазначимо, що збірна Нідерландів здобула п'яту з п'яти можливих золотих нагород у ковзанярському спорті в програмі ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Жінки, 1000 метрів

    1. Йорін тер Морс (Нідерланди) - 1.13,56  (Олімпійський рекорд)
    2. Нао Кодайра (Японія) - +0,26
    3. Міхо Такагі (Японія) + 0,42

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


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