Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка тер Морс стала чемпіонкою на дистанції 1000 м
- Сьогодні, 14:50
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Срібло та бронза в активі представниць Японії
У середу, 14 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у жінок.
Україна у цій дисципліні не була представлена.
Золоту медаль з олімпійським рекордом виграла представниця Нідерландів Йорін тер Морс.
Срібло та бронза в активі представниць Японії.
Зазначимо, що збірна Нідерландів здобула п'яту з п'яти можливих золотих нагород у ковзанярському спорті в програмі ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Жінки, 1000 метрів
1. Йорін тер Морс (Нідерланди) - 1.13,56 (Олімпійський рекорд)
2. Нао Кодайра (Японія) - +0,26
3. Міхо Такагі (Японія) + 0,42
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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