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    Олімпіада-2018. Німець Френцель виборов золото у лижному двоборстві, українець Пасічник лише 30-й

    14 лютого на Олімпіаді розіграли медалі у лижному двоборстві
    У середу, 14 лютого, на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в лижному двоборстві. Україну у цій дисципліні представляв Вікто Пасічник. На жаль, але наш лижник показав лише 30-й результат. Після першої частини змагань (стрибки з трампліна), українець посідав 36-е місце, відставши від лідера на 46.6 очок. У другій частині (гонка, 10
    • Сьогодні, 11:58
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    Ерік Френцель. Фото: Getty Images
    Ерік Френцель. Фото: Getty Images

    14 лютого на Олімпіаді розіграли медалі у лижному двоборстві

    У середу, 14 лютого, на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в лижному двоборстві.

    Україну у цій дисципліні представляв Вікто Пасічник.

    На жаль, але наш лижник показав лише 30-й результат.

    Після першої частини змагань (стрибки з трампліна), українець посідав 36-е місце, відставши від лідера на 46.6 очок.

    У другій частині (гонка, 10 км), Пасічник зайняв 30 місце.

    Відставання від переможця, яким став німець Ерік Френцель у підсумку склало 2:54,7.

    Срібло виборов представник Японії Акіто Ватабе, бронза в активі Лукаса Клапфера з Австрії.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижне двоборство

    Чоловіки

    1. Ерік Френцель (Німеччина) - 24.51,4
    2. Акіто Ватабе (Японія) - 4,8
    3. Лукас Клапфер (Австрія) - 18,1
    ...
    30. Віктор Пасічник (Україна) - 2:54,7

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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