Олімпіада-2018. Німець Френцель виборов золото у лижному двоборстві, українець Пасічник лише 30-й
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14 лютого на Олімпіаді розіграли медалі у лижному двоборстві
У середу, 14 лютого, на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в лижному двоборстві.
Україну у цій дисципліні представляв Вікто Пасічник.
На жаль, але наш лижник показав лише 30-й результат.
Після першої частини змагань (стрибки з трампліна), українець посідав 36-е місце, відставши від лідера на 46.6 очок.
У другій частині (гонка, 10 км), Пасічник зайняв 30 місце.
Відставання від переможця, яким став німець Ерік Френцель у підсумку склало 2:54,7.
Срібло виборов представник Японії Акіто Ватабе, бронза в активі Лукаса Клапфера з Австрії.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижне двоборство
Чоловіки
1. Ерік Френцель (Німеччина) - 24.51,4
2. Акіто Ватабе (Японія) - 4,8
3. Лукас Клапфер (Австрія) - 18,1
...
30. Віктор Пасічник (Україна) - 2:54,7
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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