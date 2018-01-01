Олімпіада-2018. Німець Френцель виборов золото у лижному двоборстві, українець Пасічник лише 30-й

14 лютого на Олімпіаді розіграли медалі у лижному двоборстві

У середу, 14 лютого, на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в лижному двоборстві. Україну у цій дисципліні представляв Вікто Пасічник. На жаль, але наш лижник показав лише 30-й результат. Після першої частини змагань (стрибки з трампліна), українець посідав 36-е місце, відставши від лідера на 46.6 очок. У другій частині (гонка, 10