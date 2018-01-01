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    Олімпіада-2018. Золото у гірськолижному слаломі виграв представник Швеції. Українець Ковбаснюк не фінішував

    22 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в гірськолижному слаломі серед чоловіків
    У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у гірськолижному слаломі у чоловіків. Україну у цій дисципліні представляв Іван Ковбаснюк, однак наш спортсмен не зміг фіінішувати. Перемогу здобув шведський лижник Андре Мірер, срібло в активі представника Швейцарії Рамона Зенхаузерна, а бронзу виборов австрієць Міхаель Матт.
    • Сьогодні, 10:15
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    <span>Іван Ковбаснюк. Фото: Getty Images</span>
    Іван Ковбаснюк. Фото: Getty Images

    22 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в гірськолижному слаломі серед чоловіків

    У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у гірськолижному слаломі у чоловіків.

    Україну у цій дисципліні представляв Іван Ковбаснюк, однак наш спортсмен не зміг фіінішувати.

    Перемогу здобув шведський лижник Андре Мірер, срібло в активі представника Швейцарії Рамона Зенхаузерна, а бронзу виборов австрієць Міхаель Матт.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт (слалом)

    Чоловіки

    1. Андре Мірер (Швеція) - 1.38,99
    2. Рамон Зенхаузерн (Швейцарія) - 0,34
    3. Міхаель Матт (Австрія) - 0,67
    ...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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