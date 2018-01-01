Олімпіада-2018. Золото у гірськолижному слаломі виграв представник Швеції. Українець Ковбаснюк не фінішував

22 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в гірськолижному слаломі серед чоловіків

У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у гірськолижному слаломі у чоловіків. Україну у цій дисципліні представляв Іван Ковбаснюк, однак наш спортсмен не зміг фіінішувати. Перемогу здобув шведський лижник Андре Мірер, срібло в активі представника Швейцарії Рамона Зенхаузерна, а бронзу виборов австрієць Міхаель Матт.