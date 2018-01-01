Олімпіада-2018. Золото у гірськолижному слаломі виграв представник Швеції. Українець Ковбаснюк не фінішував
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22 лютого на Олімпійських були розіграні медалі в гірськолижному слаломі серед чоловіків
У четвер, 22 лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у гірськолижному слаломі у чоловіків.
Україну у цій дисципліні представляв Іван Ковбаснюк, однак наш спортсмен не зміг фіінішувати.
Перемогу здобув шведський лижник Андре Мірер, срібло в активі представника Швейцарії Рамона Зенхаузерна, а бронзу виборов австрієць Міхаель Матт.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт (слалом)
Чоловіки
1. Андре Мірер (Швеція) - 1.38,99
2. Рамон Зенхаузерн (Швейцарія) - 0,34
3. Міхаель Матт (Австрія) - 0,67
...Іван Ковбаснюк (Україна) - не фінішував
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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