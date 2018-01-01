Олімпіада-2018. Золото у заїзді саночників-двійок виграли німці, українці Оболончик та Захарків - останні
- Сьогодні, 15:23
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Також в активі німців і бронзова нагорода
У середу, 14 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані-2018 були розіграні медалі в санному спорті (сані-двійки).
Україну у цій дисципліні представляли Олександр Облончик та Роман Захарків.
Оболончик і Захарків невдало виконали свою спробу і після першого заїзду зайняли лише 20-е місце, програючи лідерам 2.496 секунди.
Не допомогла нашому екіпажу піднятися вище і друга спроба, де українці також стали останніми, програвши переможцю 1,524 секунди.
Перемогу ж здобув німецький дует у складі Тобіаса Вендля та Тобіаса Арльта.
Бронза в активі ще одного німецького екіпажу у складі Тонні Еггерта та Саші Бенекена.
Срібло виборов австрійський дует Петер Пенц / Георг Фішер.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Санний спорт
Чоловіки (сані-двійки)
1. Тобіас Вендль / Тобіас Арльт (Німеччина) - 1:31.697
2. Петер Пенц / Георг Фішер (Австрія) + 0.888
3. Тонні Еггерт / Саша Бенекен (Німеччина) + 0.290
...20. Олександр Оболончик / Роман Захарків + 4.020
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.