Олімпіада-2018. Золото у заїзді саночників-двійок виграли німці, українці Оболончик та Захарків - останні

Також в активі німців і бронзова нагорода

У середу, 14 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані-2018 були розіграні медалі в санному спорті (сані-двійки). Україну у цій дисципліні представляли Олександр Облончик та Роман Захарків. Оболончик і Захарків невдало виконали свою спробу і після першого заїзду зайняли лише 20-е місце, програючи лідерам 2.496 секунди. Не допомогла нашому екіпажу