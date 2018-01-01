  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Золото у заїзді саночників-двійок виграли німці, українці Оболончик та Захарків - останні

    Також в активі німців і бронзова нагорода
    У середу, 14 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані-2018 були розіграні медалі в санному спорті (сані-двійки). Україну у цій дисципліні представляли Олександр Облончик та Роман Захарків. Оболончик і Захарків невдало виконали свою спробу і після першого заїзду зайняли лише 20-е місце, програючи лідерам 2.496 секунди. Не допомогла нашому екіпажу
    • Сьогодні, 15:23
    • Розсилка
    Тобіас Вендль та Тобіас Арльт
    Тобіас Вендль та Тобіас Арльт

    Також в активі німців і бронзова нагорода

    У середу, 14 лютого, на Олімпіаді в Пхьончхані-2018 були розіграні медалі в санному спорті (сані-двійки).

    Україну у цій дисципліні представляли Олександр Облончик та Роман Захарків.

    Оболончик і Захарків невдало виконали свою спробу і після першого заїзду зайняли лише 20-е місце, програючи лідерам 2.496 секунди.

    Не допомогла нашому екіпажу піднятися вище і друга спроба, де українці також стали останніми, програвши переможцю 1,524 секунди.

    Перемогу ж здобув німецький дует у складі Тобіаса Вендля та Тобіаса Арльта.

    Бронза в активі ще одного німецького екіпажу у складі Тонні Еггерта та Саші Бенекена.

    Срібло виборов австрійський дует Петер Пенц / Георг Фішер.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Санний спорт

    Чоловіки (сані-двійки)

    1. Тобіас Вендль / Тобіас Арльт (Німеччина) - 1:31.697
    2. Петер Пенц / Георг Фішер (Австрія) + 0.888
    3. Тонні Еггерт / Саша Бенекен (Німеччина) + 0.290
    ...20. Олександр Оболончик / Роман Захарків + 4.020

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ