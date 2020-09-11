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    Олімпійська чемпіонка: Білорусі завдано величезний іміджевий удар

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    Скардіно вигравала дві золоті медалі Універсіади&nbsp; - Олімпійська чемпіонка: Білорусі завдано величезний іміджевий удар
    Скардіно вигравала дві золоті медалі Універсіади 
    Instagram біатлоністки

    Іменита білоруська біатлоністка вважає, що нинішня ситуація накладе великої шкоди її країні

    Олімпійська чемпіонка з біатлону у складі збірної Білорусі Надія Скардіно поділилася думкою про те, що відбувається в країні.

    «Я прожила в Білорусі сімнадцять років, і це моя країна. Стежила за подіями ще до виборів, коли тільки почали з'являтися ті, хто хотів зареєструватися в кандидати в президенти. Уже тоді обстановка розпалювалася, стало неспокійно. Постраждали навіть ті, хто просто стояв в черзі в магазин національної символіки», - розпочала біатлоністка.

    Спортсменка відзначила, що в Європі тепер змінили ставлення до Білорусі.

    «Білорусі завдано величезний іміджевий удар. Якщо раніше були якісь зусилля дипломатів, вони розповідали про нашу країну, як про безпечне і красиве місце в центрі Європи, то тепер всі старання зведені нанівець. Іноземні ЗМІ наповнені репортажами і фотографіями, які викликають справжній шок. Хто після такого захоче їхати в Білорусь?», - додала Скардіно.

    Додамо, що у Білорусії більше місяця йдуть масові акції протесту. Вони викликані невдоволенням результатами виборів президента, на яких Олександр Лукашенко набрав 80,1 відсотка голосів, а кандидат від опозиції Світлана Тіхановська - 10,1 відсотка.

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    Джерело: Прессбол

    Білорусь ЗМІ біатлон Олександр Лукашенко
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