Протести у Білорусі: революція не може тупцювати на місці

Успішні визвольні рухи в різних країнах світу розвивалися приблизно за однією схемою

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Ну не бывает по-другому

Я написал этот текст несколько лет назад, по поводу российских событий, но он абсолютно применим к ситуации в Беларуси.

Успешные освободительные движения в разных странах мира развивались примерно по одной схеме:

начинается длительный обостряющийся конфликт между оппозицией и властью;

наступательные действия оппозиции приводят к усилению репрессий, которые, в свою очередь, вызывают возмущение общества и новые протесты с участием новых людей;

на каждом новом витке повышается градус противостояния и число протестующих;

в мирные протесты включается критическая масса граждан, достаточная для физического противостояния карательным органам;

начинается силовой конфликт между протестующими и карателями;

большая часть правительственных сил под давлением вышедших из повиновения масс отказывается от защиты диктаторского режима;

диктатор и его приближенные бегут или их заключают под стражу.

Именно такая последовательность развития событий привела большинство диктаторских режимов к краху.

Если на каком-то этапе протесты начинают пробуксовывать и не переходят в силовое противостояние, тогда диктатор берет ситуацию под контроль. Революция не может топтаться на месте, она побеждает или ее подавляют.