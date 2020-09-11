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    Думки вголос

    Протести у Білорусі: революція не може тупцювати на місці

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Протести у Білорусі: революція не може тупцювати на місці

    Успішні визвольні рухи в різних країнах світу розвивалися приблизно за однією схемою

    Мовою оригіналу

    Ну не бывает по-другому

    Я написал этот текст несколько лет назад, по поводу российских событий, но он абсолютно применим к ситуации в Беларуси.

    Успешные освободительные движения в разных странах мира развивались примерно по одной схеме:

    • начинается длительный обостряющийся конфликт между оппозицией и властью;
    • наступательные действия оппозиции приводят к усилению репрессий, которые, в свою очередь, вызывают возмущение общества и новые протесты с участием новых людей;
    • на каждом новом витке повышается градус противостояния и число протестующих;
    • в мирные протесты включается критическая масса граждан, достаточная для физического противостояния карательным органам;
    • начинается силовой конфликт между протестующими и карателями;
    • большая часть правительственных сил под давлением вышедших из повиновения масс отказывается от защиты диктаторского режима;
    • диктатор и его приближенные бегут или их заключают под стражу.

    Именно такая последовательность развития событий привела большинство диктаторских режимов к краху.

    Если на каком-то этапе протесты начинают пробуксовывать и не переходят в силовое противостояние, тогда диктатор берет ситуацию под контроль. Революция не может топтаться на месте, она побеждает или ее подавляют.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь революція
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