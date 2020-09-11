Протести у Білорусі: революція не може тупцювати на місці
Успішні визвольні рухи в різних країнах світу розвивалися приблизно за однією схемою
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Ну не бывает по-другому
Я написал этот текст несколько лет назад, по поводу российских событий, но он абсолютно применим к ситуации в Беларуси.
Успешные освободительные движения в разных странах мира развивались примерно по одной схеме:
- начинается длительный обостряющийся конфликт между оппозицией и властью;
- наступательные действия оппозиции приводят к усилению репрессий, которые, в свою очередь, вызывают возмущение общества и новые протесты с участием новых людей;
- на каждом новом витке повышается градус противостояния и число протестующих;
- в мирные протесты включается критическая масса граждан, достаточная для физического противостояния карательным органам;
- начинается силовой конфликт между протестующими и карателями;
- большая часть правительственных сил под давлением вышедших из повиновения масс отказывается от защиты диктаторского режима;
- диктатор и его приближенные бегут или их заключают под стражу.
Именно такая последовательность развития событий привела большинство диктаторских режимов к краху.
Если на каком-то этапе протесты начинают пробуксовывать и не переходят в силовое противостояние, тогда диктатор берет ситуацию под контроль. Революция не может топтаться на месте, она побеждает или ее подавляют.
Джерело: блог Ігора Ейдмана