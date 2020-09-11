Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувалися «тиші»



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Українські військові продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, - речник

Бойових втрат серед українських захисників нема

Російські окупаційні війська від початку доби 11 вересня станом на 12.00 не обстрілювали позиції Об’єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

Речник наголосив, що бойових втрат серед українських захисників нема.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша», – повідомив речник.

За його словами, українські військові продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що інспекція українських позицій може відбутися через кілька днів.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ і окупаційних сил РФ. Очікувалося, що інспекція відбудеться 10 вересня о 14:00. Після інформації про проведення інспекції на Донбасі Рух опору капітуляції анонсував на 19.00 10 вересня акцію протесту біля держдачі президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі. У результаті спільна інспекція не відбулася. За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія і підконтрольні їй бойовики висунули нові, неузгоджені раніше вимоги. 10 вересня о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. До слова, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Як повідомлялося, 10 вересня російські окупаційні війська тричі обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.