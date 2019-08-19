Олімпійська чемпіонка Добринська народила дитину (фото)
Наталія Добринська стала мамою
Instagram Наталії Добринської
Спортсменка подарувала чоловікові хлопчика
19 серпня олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного семиборства Наталія Добринська народила сина.
Читайте також
Про це спортсменка сповістила у власних соцмережах. Хлопчик уже доволі величенький, вагою чотири з половиною кілограми.
Маленький чемпіон народився в обідню пору
Чоловіком 37-річної спортсменки є на рік молодший бізнесмен, власник інвестиційної компанії Merit Investment Group Костянтин Євтушенко.
Найвищим досягненням Наталії Добринської є олімпійське золото Пекіна-2008. Також Наталія – чемпіонка світу Стамбула-2012 у п’ятиборстві.