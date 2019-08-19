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    Новини

    Олімпійська чемпіонка Добринська народила дитину (фото)

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    Наталія Добринська стала мамою - Олімпійська чемпіонка Добринська народила дитину (фото)
    Наталія Добринська стала мамою
    Instagram Наталії Добринської

    Спортсменка подарувала чоловікові хлопчика

    19 серпня олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного семиборства Наталія Добринська народила сина.

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    Про це спортсменка сповістила у власних соцмережах. Хлопчик уже доволі величенький, вагою чотири з половиною кілограми.

    dobrynska_kinder
    Маленький чемпіон народився в обідню пору

    Чоловіком 37-річної спортсменки є на рік молодший бізнесмен, власник інвестиційної компанії Merit Investment Group Костянтин Євтушенко.

    Найвищим досягненням Наталії Добринської є олімпійське золото Пекіна-2008. Також Наталія – чемпіонка світу Стамбула-2012 у п’ятиборстві.

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