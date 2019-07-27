Подвійні стандарти. Чим Жданов і решта спортивних туристів ліпші за Беленюка і Саладуху?



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Торік державний службовець Ігор Жданов, не будучи членом штатної збірної команди, їздив за державний кошт вітати в Південну Корею з перемогою на Олімпійських іграх фристайліста Олександра Абраменка Фото з соцмереж

Екс-керівник «Укрспортзабезпечення» натякнув, що обмеження для новоспечених нардепів будуть не такими вже й тотальними

Однією з найгарячіших післявиборчих тем у світі спорту є становище, в якому опинилися після обрання за списком «Слуги народу» в парламент видатні спортсмени - чемпіони світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк і легкої атлетики Ольга Саладуха.

Мовляв, чинні атлети, ставши народними обранцями, більше не можуть бути членами штатних збірних команд і отримувати зарплатню від Міністерства молоді і спорту. Більше того, пролунала інформація, що начебто навіть на змагання топові спортсмени мають їздити за свої, кровні.

Такі нісенітниці спростовує колишній керівник «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця.

«Останніми днями різні радники й заступники міністра молоді і спорту Жданова розповідають, що Беленюк і Саладуха після отримання депутатського мандату втратять державну підтримку при підготовці до Олімпіади 2020 року і повинні будуть їздити на збори і змагання за власний кошт, - пише пан Тарас у своєму блозі. - Буквально: «З отриманням депутатського мандата Беленюк і Саладуха зможуть тільки за свій рахунок готуватися до змагань і брати в них участь. До цього моменту їм доведеться офіційно відмовитися від фінансової підтримки Мінмолодьспорту, яке зазвичай покриває витрати на переліт, проживання та харчування спортсменів за участь у міжнародних турнірах».

Варто зазначити, що радники і заступники міністра несуть повну маячню. Мабуть їх дуже «давить жаба», що їх, таких достойників, ніхто «не взяв» у народні депутати. Або ж радники та заступники протягом п'яти років роботи в Міністерстві не розібралися, що до складу делегації збірної на змагання чи до складу команди на навчально-тренувальний збір включаються члени національної збірної команди, які не обов'язково є членами штатної збірної (тобто спортсмени на зарплаті у держави). Чергове підтвердження високого рівня радників і тих, кому вони радять.

А ще перший заступник міністра Ігор Гоцул вигадує якісь неймовірні цифри, що начебто йдуть з державного бюджету на підготовку Беленюка, а саме 20-30 мільйонів гривень на рік. Від чиновника такого рівня така інформація – це свідома дезінформація громадян. Або ж профільний заступник взагалі не орієнтується у справі, якою ніби займається. Оскільки для підготовки на рік вся національна збірна команда з греко-римської боротьби включно з Беленюком отримує значно менше (згідно з офіційними даними, 16,3 мільйона гривень - «Главком»).

Так, дійсно Беленюк і Саладуха не зможуть як народні депутати перебувати у штатній збірній і отримувати там зарплатню, але цілком успішно перебуватимуть у національній збірній відповідно до своїх спортивних результатів і досягнень, а отже й відряджатимуться Мінмолодьспортом на спортивні заходи за державний кошт. Це передбачає «Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні», затверджене Наказом Мінмолодьспорту №3027 від 21.08.2015.

Якщо Міністерство відправляє у складі офіційних спортивних делегацій на спортивні заходи за кошти Мінмолодьспорту (тобто за наші з вами бюджетні кошти) міністра його заступників, його радників – тобто усю свиту «спортивних туристів», які жодного стосунку не мають до безпосередньої підготовки спортсменів, то чому ж найуспішніші спортсмени, які прославляють державу, повинні літати, жити, харчуватися і готуватися до змагань за свій власний рахунок? Мабуть щоб міністрам, їх заступникам і радникам жилося краще і веселіше».

Додамо, що пан Жданов у купі з численною групою своїх помічників тільки торік здійснив у складі офіційної делегації далекі й недешеві поїздки на юнацьку Олімпійські ігри в Буенос-Айрес (Аргентина) і на зимову Олімпіаду в Пхьончхан (Корея).