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    Яскрава перемога Юлії Левченко та інші чемпіони України з легкої атлетики (відео)

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    Юлія Левченко нещодавно перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи - Яскрава перемога Юлії Левченко та інші чемпіони України з легкої атлетики (відео)
    Юлія Левченко нещодавно перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи
    Instagram Юлії Левченко

    Сенсацій у Луцьку не було, але цікавих результатів не бракувало

    Недовго мальовничий волинський край, ця заквітчана земля, яка до сонця усміхається, сумував за легкою атлетикою. Не встигли відгомоніти пристрасті командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств, а щедрий меценат Ігор Палиця здобути перемогу на парламентських виборах, як Королева спорту знову повернулася в камерну атмосферу порожніх трибун луцького стадіону «Авангард». На цей раз там відбувався командний чемпіонат України.

    Окрасою змагань були змагання стрибунок у висоту, які виграла срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко. Її переможний результат - 1,96 м. Надалі Юлія спробувала штурмувати двометрову висоту і в одній зі спроб була близькою до того, щоб її взяти. Другою стала інша киянка Ірина Геращенко (1,94 м), третьою - Оксана Окунєва з Миколаївщини (1,88 м).

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    У перший день змагань увагу до себе привернули результати фіналу з бігу на 100 метрів з бар’єрами. Анна Плотицина вибігла з 13 секунд, проте зафіксувати її 12,93 с найкращим результатом сезону завадив вітер, який перевищував допустимі норми – 2,1 м/с, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Другою була Ганна Чубковцова (13,16 с).

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    Неабияк напруженою була боротьба у фіналі з бігу на 110 метрів з бар’єрами серед чоловіків. Визначити переможця без фотофінішу не вдалося, адже Кирила Хоменка і Артема Шаматрина на фініші розділили тисячні долі секунди. При цьому для Хоменка 13,88 с стали особистим рекордом і саме він переміг, а для Шаматрина ці секунди крім другого місця принесли йому і найкращий результат сезону.

    Ще один особистий рекорд і перемогу здобув Ярослав Ісаченков зі стрибків у довжину (7,90 м). Владислав Мазур з результатом 7,73 м був другим.

    Наталія Прищепа впевнено перемогла з бігу на 800 метрів (2.03,02 хв).Тетяна Петлюк-Дячок (2.05,34 хв) і Анастасія Ремень (Ткачук) (2.05,75 хв) фінішували другою і третьою відповідно.



    Олександр Соколов був поза конкуренцією з бігу на 100 метрів (10,39 с). Катерина Климюк виграла 400-метрівку (52,68 с), а Ігор Мусієнко був найкращим зі штовхання ядра (19,25 м).

    Змагання з метання списа виграли Олександр Ничипорчук (78,58 м) і Тетяна Фетіскіна (56,31 м).

    У другий змагальний день в секторі для метання молота серед жінок перемогла волинянка Ірина Климець (результат - 72,01 м), серед чоловіків - закарпатець Сергій Перевозников, який тріумфував з особистим рекордом 72,65 м.

    Стрибки з жердиною серед жінок прогнозовано виграла харків'янка Марина Килипко (4,20 м), а в чоловіків першим став Кирило Киру з Київщини (5,30 м).

    Запеклою вийшла боротьба у секторі для потрійного стрибка серед жінок. Там за перемогу змагалися дві представниці Донеччини. У підсумку чемпіонка світу-2011, навоспечена депутатка Ольга Саладуха з результатом 13,86 м випередила землячку Анну Красуцьку всього на 25 сантиметрів.

    Серед чоловіків у потрійному стрибку теж найсильнішим був спортсмен із Донеччини. Олександр Малосилов переміг з результатом 16,35 м, а новоспечений чемпіон Європи серед юніорів Артем Коноваленко програв чемпіонові всього 11 см.

    Метання диска серед жінок виграла донеччанка Наталія Семенова - 56,15 м. У чоловіків найкращим дискоболом став харків'янин Микита Нестеренко - 57,75 м.

    У бігу на 800 м серед чоловіків переміг рівненчанин Ярослав Голуб - 1.55,37.

    Дистанцію 1500 м серед жінок виграла Ганна Прокудіна (Горбачова) з Херсонщини. Вона встановила особистий рекорд - 4.39,88.

    400-метрівку серед чоловіків з особистим рекордом виграв дніпрянин Сергій Назима - 53,86 секунди. У жінок цю дистанцію найліпше подолала полтавчанка Ірина Безкровна - 1.02,00.

    Фінал жіночої 200-метрівки виграла луганчанка Єлизавета Бризгіна (23,86 сек.), а в чоловіків на цій дистанції переміг чемпіон Європейських ігор-2019 Сергій Смелик (20,73 сек.).

    Біг на 3000 м виграв з особистим рекордом житомирянин Станіслав Маслов (8.14,12). 5000 м серед жінок найшвидше пробігла представниця Київщини Вікторія Шкурко. Вона теж перемогла з особистим рекордом - 16.30,11.

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    Юлія Левченко Ірина Геращенко Наталія Семенова Єлизавета Бризгіна Оксана Окунєва метання молота легка атлетика стрибки з жердиною Ольга Саладуха Владислав Мазур Наталія Прищепа Ірина Климець Микита Нестеренко Ігор Мусієнко Анна Плотицина Сергій Смелик Артем Шаматрин Ігор Палиця Катерина Климюк Анастасія Бризгіна Кирило Хоменко Ганна Чубковцова Ярослав Ісаченков Тетяна Петлюк-Дячок Олександр Соколов Олександр Ничипорчук Тетяна Фетіскіна Сергій Перевозников Марина Килипко Кирило Киру Анна Красуцька Олександр Малосилов Артем Коноваленко Ярослав Голуб Сергій Назима Ірина Безкровна Станіслав Маслов Вікторія Шкурко
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