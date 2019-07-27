Яскрава перемога Юлії Левченко та інші чемпіони України з легкої атлетики (відео)



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Юлія Левченко нещодавно перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи Instagram Юлії Левченко

Сенсацій у Луцьку не було, але цікавих результатів не бракувало

Недовго мальовничий волинський край, ця заквітчана земля, яка до сонця усміхається, сумував за легкою атлетикою. Не встигли відгомоніти пристрасті командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств, а щедрий меценат Ігор Палиця здобути перемогу на парламентських виборах, як Королева спорту знову повернулася в камерну атмосферу порожніх трибун луцького стадіону «Авангард». На цей раз там відбувався командний чемпіонат України.

Окрасою змагань були змагання стрибунок у висоту, які виграла срібна призерка чемпіонату світу-2017 Юлія Левченко. Її переможний результат - 1,96 м. Надалі Юлія спробувала штурмувати двометрову висоту і в одній зі спроб була близькою до того, щоб її взяти. Другою стала інша киянка Ірина Геращенко (1,94 м), третьою - Оксана Окунєва з Миколаївщини (1,88 м).

У перший день змагань увагу до себе привернули результати фіналу з бігу на 100 метрів з бар’єрами. Анна Плотицина вибігла з 13 секунд, проте зафіксувати її 12,93 с найкращим результатом сезону завадив вітер, який перевищував допустимі норми – 2,1 м/с, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Другою була Ганна Чубковцова (13,16 с).

Неабияк напруженою була боротьба у фіналі з бігу на 110 метрів з бар’єрами серед чоловіків. Визначити переможця без фотофінішу не вдалося, адже Кирила Хоменка і Артема Шаматрина на фініші розділили тисячні долі секунди. При цьому для Хоменка 13,88 с стали особистим рекордом і саме він переміг, а для Шаматрина ці секунди крім другого місця принесли йому і найкращий результат сезону.



Ще один особистий рекорд і перемогу здобув Ярослав Ісаченков зі стрибків у довжину (7,90 м). Владислав Мазур з результатом 7,73 м був другим.



Наталія Прищепа впевнено перемогла з бігу на 800 метрів (2.03,02 хв).Тетяна Петлюк-Дячок (2.05,34 хв) і Анастасія Ремень (Ткачук) (2.05,75 хв) фінішували другою і третьою відповідно.





Олександр Соколов був поза конкуренцією з бігу на 100 метрів (10,39 с). Катерина Климюк виграла 400-метрівку (52,68 с), а Ігор Мусієнко був найкращим зі штовхання ядра (19,25 м).



Змагання з метання списа виграли Олександр Ничипорчук (78,58 м) і Тетяна Фетіскіна (56,31 м).

У другий змагальний день в секторі для метання молота серед жінок перемогла волинянка Ірина Климець (результат - 72,01 м), серед чоловіків - закарпатець Сергій Перевозников, який тріумфував з особистим рекордом 72,65 м.

Стрибки з жердиною серед жінок прогнозовано виграла харків'янка Марина Килипко (4,20 м), а в чоловіків першим став Кирило Киру з Київщини (5,30 м).

Запеклою вийшла боротьба у секторі для потрійного стрибка серед жінок. Там за перемогу змагалися дві представниці Донеччини. У підсумку чемпіонка світу-2011, навоспечена депутатка Ольга Саладуха з результатом 13,86 м випередила землячку Анну Красуцьку всього на 25 сантиметрів.

Серед чоловіків у потрійному стрибку теж найсильнішим був спортсмен із Донеччини. Олександр Малосилов переміг з результатом 16,35 м, а новоспечений чемпіон Європи серед юніорів Артем Коноваленко програв чемпіонові всього 11 см.

Метання диска серед жінок виграла донеччанка Наталія Семенова - 56,15 м. У чоловіків найкращим дискоболом став харків'янин Микита Нестеренко - 57,75 м.

У бігу на 800 м серед чоловіків переміг рівненчанин Ярослав Голуб - 1.55,37.

Дистанцію 1500 м серед жінок виграла Ганна Прокудіна (Горбачова) з Херсонщини. Вона встановила особистий рекорд - 4.39,88.

400-метрівку серед чоловіків з особистим рекордом виграв дніпрянин Сергій Назима - 53,86 секунди. У жінок цю дистанцію найліпше подолала полтавчанка Ірина Безкровна - 1.02,00.

Фінал жіночої 200-метрівки виграла луганчанка Єлизавета Бризгіна (23,86 сек.), а в чоловіків на цій дистанції переміг чемпіон Європейських ігор-2019 Сергій Смелик (20,73 сек.).



Біг на 3000 м виграв з особистим рекордом житомирянин Станіслав Маслов (8.14,12). 5000 м серед жінок найшвидше пробігла представниця Київщини Вікторія Шкурко. Вона теж перемогла з особистим рекордом - 16.30,11.