У Києві пройшов «Олімпійський день» з відомими спортсменами (фоторепортаж)



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«Олімпійський день» у Києві

Усі учасники пробігів гарантовано отримали медалі та подарунки

18 травня у Києві на Оболонській набережній Національний олімпійський комітет України провів унікальне щорічне спортивне свято – «Олімпійський день». Про це повідомляє Укрінформ.

Цього року до ювілейної дати – 125-річчя Міжнародного Олімпійського Комітету – програма «Олімпійського дня» була насичена біговою програмою, яка була розрахована на дітей, любителів та професіоналів.

Кожен охочий зміг пробігти разом з уславленими спортсменами стежками мальовничого парку «Наталка». На «Олімпійський день» завітали відомі українські олімпійці: Сергій Бубка, Наталія Добринська, Ольга Саладуха, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Денис Берінчик, Олександр Абраменко, Георгій Зантарая та інші.

В програмі були пробіги на 3 км, 1,6 км (Олімпійська миля) та дитячий пробіг на 500 м. При цьому усі учасники пробігів гарантовано отримали медалі та подарунки.