До сліз. Брати Вірастюки виконують авторську пісню спочилого нині Романа (відео)



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Такими брати Вірастюки були в молодості Фото з соцмереж

Архівне відео в такі сумні дні сприймаються по-особливому

Спочилий сьогодні, 27 липня о п'ятій ранку в одній із київських лікарень відомий у минулому легкоатлет Роман Вірастюк серед багатьох своїх талантів полюбляв ще й писати вірші. Не так давно «Главком» публікував поезію Романа, яку він присвятив Дню вишиванки.

Зараз вашій увазі - архівне відео, на якому Роман разом із братом Василем виконує авторську, вочевидь глибоко особисту пісню. Зворушливо вона слухалася вже тоді, 13 років тому. А нині - тим паче...

Бронзовому призерові чемпіонату Європи-1994 Романові Вірастюку був 51 рік. Останнім часом він працював у департаменті олімпійського спорту Містерства молоді і спорту України.

Прощання з Вірастюком відбудеться завтра, 28 липня з 11:00 по 13:00 на НСК «Олімпійський» у Києві. Поховають Романа у понеділок, 29 липня в рідному Івано-Франківську.