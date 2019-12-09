Росію повністю відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу на чотири роки
Російський спорт суворо покарано за повторне масове використання допінгу та спробу обману МОК
Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу, інформує Inside The Games.
Рішення затверджено одноголосно.
Також Росія позбавлена права приймати чемпіонати світу і брати участь у виборах для отримання права на їх проведення. Російським держслужбовцям і керівництву ОКР і ПКР заборонено відвідувати міжнародні спортивні змагання.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягали на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворим.
Нагадаємо, після покарання 2015 року за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії. До бази даних вносилися зміни з метою приховати позитивні результати тестів на допінг російських спортсменів та перекласти вину на колишнього очільника московської антидопінгової лабораторії Георгія Родченкова, який втік на Захід та викрив державну систему допінгу в Росії.