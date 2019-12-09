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    Росію повністю відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу на чотири роки

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    Тепер Росія буде в серці російських спортсменів тільки під час внутрішніх змагань - Росію повністю відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу на чотири роки
    Тепер Росія буде в серці російських спортсменів тільки під час внутрішніх змагань
    Фото з відкритих джерел

    Російський спорт суворо покарано за повторне масове використання допінгу та спробу обману МОК

    Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу, інформує Inside The Games.

    Рішення затверджено одноголосно. 

    Також Росія позбавлена права приймати чемпіонати світу і брати участь у виборах для отримання права на їх проведення. Російським держслужбовцям і керівництву ОКР і ПКР заборонено відвідувати міжнародні спортивні змагання.

    Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягали на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворим.

     Читайте також: Росію пропонують повністю відсторонити від Олімпіади

    Нагадаємо, після покарання 2015 року за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії. До бази даних вносилися зміни з метою приховати позитивні результати тестів на допінг російських спортсменів та перекласти вину на колишнього очільника московської антидопінгової лабораторії Георгія Родченкова, який втік на Захід та викрив державну систему допінгу в Росії.  

    спорт допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA МОК Олімпіада-2020 Олімпіада-2022
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