Росію повністю відсторонили від Олімпіад та чемпіонатів світу на чотири роки



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Тепер Росія буде в серці російських спортсменів тільки під час внутрішніх змагань Фото з відкритих джерел

Російський спорт суворо покарано за повторне масове використання допінгу та спробу обману МОК

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу, інформує Inside The Games.

Рішення затверджено одноголосно.

Також Росія позбавлена права приймати чемпіонати світу і брати участь у виборах для отримання права на їх проведення. Російським держслужбовцям і керівництву ОКР і ПКР заборонено відвідувати міжнародні спортивні змагання.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був готовий допустити чистих російських атлетів до змагань, однак у комітеті атлетів ВАДА наполягали на повній дискваліфікації, вважаючи часткове покарання не достатньо суворим.

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Нагадаємо, після покарання 2015 року за масове використання допінгу за підтримки держави росіяни повторно взялися фальшувати результати тестів у московській лабораторії. До бази даних вносилися зміни з метою приховати позитивні результати тестів на допінг російських спортсменів та перекласти вину на колишнього очільника московської антидопінгової лабораторії Георгія Родченкова, який втік на Захід та викрив державну систему допінгу в Росії.