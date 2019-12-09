Поіменно: хто голосував за відсторонення Росії від Олімпіад та чемпіонатів світу



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Нахабне російське пацятко ізолювали від світового спорту Картинка із соцмереж

12 членів WADA проявили одностайність

Виконком Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу.

Рішення затверджено одноголосно. За нього прогодосували нинішній очільник WADA Крейґ Ріді (Шотландія), віце-президент організації Лінда Геллеланд (Норвегія), поляк Вітольд Банька, який очолить WADA з січня 2020 року, а також Данка Бартекова (Словаччина), Інґмар Де Вос (Бельгія), Уґур Ерденер (Туреччина), Іржі Кежвал (Чехія), Франческо Річчі Бітті (Італія), Річард Колбек (Австралія), Аміра ель-Фаділь (Судан), Андреа Сотомайор (Еквадор), Камеока Йосіто (Японія).

Також Росія позбавлена права приймати чемпіонати світу і брати участь у виборах для отримання права на їх проведення. Російським держслужбовцям і керівництву ОКР і ПКР заборонено відвідувати міжнародні спортивні змагання.

На подачу апеляції Росія має 21 день. Також зазначається, що російські спортсмени можуть бути допущені до участі в великих спортивних змаганнях у нейтральному статусі в тому випадку, якщо доведуть, що не причетні до порушення антидопінгових правил. Але наскільки високим буде поріг прийняття подібних доказів, наразі незрозуміло.