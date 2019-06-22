Олімпійський чемпіон Мільчев вивів Україну на відкриття Європейських ігор у Мінську (фото)



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Прапороносець Микола Мільчев вивів збірну України на мінський стадіон «Динамо» people.onliner.by

Поміж почесних гостей церемонії - Кадиров, Додон і Медведєв

На стадіоні «Динамо» в білоруській столиці Мінську відкрилися другі Європейські ігри. Організатори потішили глядачів призабутими з часів шкільної художньої самодіяльності декораціями. Усі оголошення над ареною лунали двома мовами - англійської і російського. Благо, хоч театралізовані постановки під час церемонії озвучувалися білоруською. В основному, бо й там без «общєпонятного» теж не обійшлося. Нічого дивного, адже стійкий запах нафталіну дійству забезпечував один з основних постановників дійства, російський композитор Ігорь Крутой.

Серед почесних гостей свята поряд із президентом Білорусі Олександром Лукашенком сиділи російський прем'єр Дмітрій Медведєв, президент Молдови Ігор Додон, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров та ще кілька такого штибу поважних осіб.

Збірна України на стадіон у Мінську вийшла на чолі з олімпійським чемпіоном Сіднею-2000 зі стендової стрільби Миколою Мільчевим.

Вогняну чашу змагань запалив етнічний українець, триразовий олімпійський чемпіон з вільної боротьби Олександр Медведь, який народився у Білій Церкві на Київщині.

Вже у суботу, 22 червня, у Мінську розіграють перші комплекти нагород Європейських ігор-2019.