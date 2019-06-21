В очікуванні медалепаду. На кого розраховує Україна в Європейських іграх-2019

Українська збірна здатна здобути близько 40-ка медалей Європейських ігор-2019 Національний олімпійський комітет

Наша команда поїхала до Мінська надзвичайно зірковим складом

Сьогодні, 21 червня, на ІІ Європейських іграх — мінус перший змагальний день. Урочиста церемонія відкриття стартує лише ввечері, а перші матчі баскетбольного турніру 3х3, кваліфікація стрільців з лука і поєдинки ранніх стадій боксерського турніру вже відбуваються.

Звісно, за важливістю Європейські ігри не порівняєш із чемпіонатами світу і тим більше Олімпіадами, однак високий статус змагання поступово здобувають. Найперше — оригінальним форматом. Варто зауважити, що поряд зі звичними олімпійськими видами до змагань допущені й такі представники спортивної глибинки як аеробіка, акробатика, пляжний футбол, самбо. Та й навіть у багатьох класичних дисциплінах залишається багато незвичного. Акцент організатори Ігор роблять на командні змагання, естафети, причому за участю змішаних колективів, складених із представників різних статей. Добре це чи погано — тема окремої дискусії, але така тенденція стає помітнішою. Навіть у контексті таких ортодоксальних видів як легка атлетика, змагання в якій відбуватимуться за так званими динамічними правилами.

Україна буде представлена в Мінську однією з найчисельніших команд — 198-ма спортсменами. Наші представники будуть в усіх видах спорту, крім аеробіки і в більшості реально претендуватимуть на медалі. Звісно, з цілою когортою зірок першої величини у складі українці розраховують мінімум на чотири десятки нагород різного ґатунку. Особлива увага буде прикута до гімнастів Олега Верняєва та Ігоря Радівілова, дзюдоїстів Дарини Білодід і Георгія Зантараї, боксера Олександра Хижняка, борця Жана Беленюка, легкоатлета Богдана Бондаренка, чемпіонок світу з боротьби Юлії Ткач і Алли Черкасової, чинної володарки Кубка світу з велотреку Олени Старикової, олімпійських чемпіонів зі стрільби Олени Костевич, Олександра Петріва та Миколи Мільчева.

Чотири роки тому, на І літніх Європейських іграх у Баку наша команда здобула 46 медалей — вісім золотих, 14 срібних і 24 бронзових. Правда, в Азербайджані був трохи інший формат, було представлено більше видів спорту і відповідно представництво України виглядало вагомішим — 242 спортсмени. Однак у тому й річ, що на цей раз синьо-жовті здатні взяти не кількістю, а якістю. Нижче «Главком» спробує проаналізувати українські перспективи на білоруських спортивних майданчиках.

Українські акробати виступатимуть навіть не молодою, а юною командою

Акробатика (6 комплектів нагород)

Чоловіки: Владислав Кузеренко

Жінки: Олена Вихованець, Інна Капланська, Марія Лось, Ірина Хижняк

Наші акробати поїхали до Мінська зовсім юним складом. Якщо Владиславові Кузеренку — 20, то у дівчат двоє 17-річних (Інна Капланська, Ірина Хижняк), Олені Вихованець — 15, а Марії Лось — взагалі 14!

Бадмінтон (5 комплектів нагород)

Чоловіки: Валерій Атращенков, Гліб Бекетов, Михайло Махновський, Артем Почтарьов

Жінки: Єлизавета Жарка, Марина Ільїнська, Марина Улітіна

На Олімпіаді-2016 у Ріо потішила несподіваними перемогами дніпрянка Марія Улітіна, котра посіла підсумкове дев’яте місце. Хочеться вірити, що в Мінську Марія розвине цей успіх.

Наші баскетболісти вже здобули першу перемогу, здолавши французів

Баскетбол 3х3 (2 комплекти нагород)

Чоловіки: Євген Балабан, Дмитро Липовцев, Андрій Кожемякін

Жінки: Вікторія Кондусь, Вероніка Космач, Ганна Рульова, Тетяна Юркевичус

Обидві українських команди вже встигли успішно стартувати на Іграх. Хлопці під керівництвом Тимура Арабаджи перемогли команду Франції з рахунком 18:14. Жіноча збірна перемогла команду Латвії – 14:8. І хоч у зв’язку з чемпіонатом світу наші команди поїхали до Мінська не найсильнішими складами, у них є всі шанси поборотися за медалі, можливо, й найвищого ґатунку. Бодай тому, що на світову першість своїх найсильніших гравців відправило і більшість суперників.

Календар і подробиці з життя українських баскетбольних команд: Збірні України 3х3 змагатимуться на Європейських іграх

Українські боксери вже посмакували кухнею в спортивному селищі Мінська

Бокс (15 комплектів нагород)

Чоловіки: Назар Куротчин (до 49 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг), Степан Грекул (до 81 кг), Рамазан Муслімов (до 91 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг)

Жінки: Тетяна Коб (до 51 кг), Юлія Циплакова (до 60 кг), Марія Боруца (до 75 кг)

Європейські ігри для боксерів матимуть одночасно ще й статус чемпіонату Європи. Тому й чоловіча та жіноча команди повезли до білоруської столиці найсильніші склади. Серед чоловіків, звісно, особлива увага буде прикута до представника вагової категорії до 75 кг, чемпіона світу і Європи, найкращого бійця-аматора світу в 2017 році Олександра Хижняка, який не знає гіркоти поразки з кінця 2016-го і не збирається переривати цю серію й зараз.

Та й загалом обидві українських колективи вкомплектовані майже повністю титулованими бійцями. У жіночій команді призерками континентальних першостей були всі три представниці нинішньої команди. Серед чоловіків серйозних міжнародних перемог наразі не мають лише Назар Куротчин та Рамазан Муслімов. Може, саме в Мінську вони цей пробіл і заповнять?

Вільна боротьба (6 комплектів нагород)

Тарас Маркович (до 57 кг), Ґор Оґаннесян (до 65 кг), Василь Михайлов (до 74 кг), Муразі Мчедлідзе (до 97 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

Вільники здобули ліцензії на Європейські ігри в п’яти з шести вагових категорій. До того ж не зможуть виступити в Мінську найсильніші представники цього виду в сучасній українській боротьбі — призери чемпіонатів світу Андрій Яценко (до 57 кг), Василь Шуптар (до 65 кг), а також призер Олімпіади-2012 Валерій Андрійцев (до 97 кг). Усі вони готуються до вересневого чемпіонату світу, на якому розігруватимуться ліцензії на Олімпіаду. А в нинішніх умовах найреальнішим претендентом на нагороду Європейських ігор є бронзовий призер чемпіонату Європи-2019 Олександр Хоцянівський.

Жан Беленюк збирається продемонструвати усю міць

Греко-римська боротьба (6 комплектів нагород)

Жора Абовян (до 60 кг), Олексій Калиниченко (до 67 кг), Ельдар Нуралієв (до 77 кг), Жан Беленюк (до 87 кг), Микола Крисов (до 97 кг), Микола Кучмій (до 130 кг)

Коли в команді є Жан Беленюк, то принаймні одна нагорода виглядає ґарантованою. Інша річ, що Жан після срібла на Європейських іграх-2015 зараз їде лише за золотом. Він — триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу-2015, срібний призер Олімпіади-2016. Цю колекцію достойно доповнить ще одне золото. Серед інших представників команди греко-римлян на срібну чи бронзову нагороду сміливо може претендувати супертяж Микола Кучмій.

Оксана Лівач напередодні старту в Мінську перебуває у прекрасному настрої

Жіноча боротьба (6 комплектів нагород)

Оксана Лівач (до 50 кг), Юлія Хавалджи (до 53 кг), Ірина Чихрадзе (до 57 кг), Юлія Ткач (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белінська (до 76 кг)

Найменш титулованою в складі цієї команди є Алла Белінська, усі головні перемоги якої пов’язані з кадетсько-юніорсько-молодіжним рівнем. Алла, якій 23, поступово адаптується до дорослої боротьби. Інші п’ять українок призерками європейських чемпіонатів були неодноразово. Юлія Ткач — чемпіонка світу-2014. Алла Черкасова — чинна чемпіонка світу й Європи. Юна Оксана Лівач цьогоріч виграла чемпіонати Європи серед юніорів та дорослих. Звісно, усі ці дівчата поїхали на Європейські ігри лише за перемогами.

Велотрек (20 комплектів нагород)

Чоловіки: Роман Гладиш, Віталій Гринів, Владислав Денисенко, Володимир Джус, Олег Канака, Дмитро Стовбецький, Тадей-Іван Чебанець, Владислав Щербань

Жінки: Любов Басова, Юлія Бірюкова, Тетяна Климченко, Оксана Клячина, Анна Нагірна, Ганна Соловей, Олена Старикова

Головною зіркою команди є 23-річна львів’янка Олена Старикова, чинна володарка Кубка світу в дисципліні «спринт». Крім того, претенденткою на медалі буде найдосвідченіша з наших трековиків Любов Басова, котра в 2016-му була чемпіонкою Європи і посідала п’яте місце в дисципліні кейрін на Олімпійських іграх. У чоловічому колективі виділяється чемпіон Європи-2018 у скретчі Роман Гладиш. Хоча за певних умов претендувати на високі місця здатні майже всі представники української трекової збірної.

Оксана Старикова їде доводити статус найсильнішої спринтерки світу

Велошосе (4 комплекти нагород)

Чоловіки: Віталій Буц, Андрій Василюк, Олександр Головаш, Михайло Кононенко, Олександр Превар

Жінки: Валерія Кононенко, Тетяна Рябченко

Переможні традиції у шосейних велогонках Україна розгубила. У цій команді можна виділити чемпіонку Європи-2007 серед юніорів Валерію Кононенко і призера двох чемпіонатів континенту серед молоді Олександра Головаша. Але серед дорослих за тривалий час ці спортсмени якихось суттєвих результатів не демонстрували.

Веслування на байдарках і каное (16 комплектів нагород)

Чоловіки: Олег Боровик, Юрій Вандюк, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Андрій Рибачок, Олександр Сиромятников, Дмитро Янчук

Жінки: Анастасія Горлова, Інна Грищун, Наталія Докієнко, Тетяна Єднак, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Анастасія Четверикова

Українські веслувальники особливі надії пов’язують на високі результати в перегонах байдарок-четвірок як серед чоловіків, так і серед жінок на дистанції 500 метрів. Дмитро Янчук з Хмельницького є бронзовим призером Олімпіади-2016 на каное-двійці. Правда, його партнер за олімпійським дуетом Тарас Міщук у Мінську не виступатиме.

Олег Верняєв - одна з головних зірок збірної України

Спортивна гімнастика (12 комплектів нагород)

Чоловіки: Олег Верняєв, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов

Жінки: Анастасія Бачинська, Діана Варинська, Ангеліна Радівілова

Україна має надзвичайно сильну чоловічу команду, з якою можна претендувати на найвищі місця як у командній першості, так і в особистому багатоборстві та в окремих видах. Зрозуміло, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв є головним претендентом на перемогу в багатоборстві. Петро Пахнюк, котрий нещодавно здобув для України єдине срібло чемпіонату Європи, буде боротися за першість на брусах, а бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов традиційно претендує на успіх в опорному стрибку і у вправах на кільцях.

Дарина Білодід у своїх 18 збирається виграти ще один титул

Дзюдо (15 комплектів нагород)

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая (до 66 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Дмитро Канівець (до 73 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Андрій Колесник (понад 100 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг)

Жінки: Дарина Білодід (до 48 кг), Марина Черняк (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Юлія Гребеножко (до 63 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Василина-Ірина Кириченко (понад 78 кг), Галина Тарасова (понад 78 кг)

Головна наша надія — наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо Дарина Білодід. 18-річна спортсменка вже виграла чемпіонати світу і континенту. Тепер вона хоче доповнити колекцію трофеїв золотом Європейських ігор.

Варто відзначити, що ці Ігри мають для дзюдоїстів паралельний статус чемпіонату Європи. Зрозуміло, що в числі фаворитів буде досвідчений чемпіон світу-2009 Георгій Зантарая, котрий вирізняється стабільністю високих результатів протягом майже десятиріччя. У надважкій вазі здатен домінувати призер чемпіонату світу-2015 Яків Хаммо. З медальними амбіціями поїхали до Мінська молоді, але вже доволі досвідчені Богдан Ядов, Дмитро Канівець і Артем Хомула. При певних розкладах здатна претендувати на друге-третє місця досвідчена Марина Черняк.

Безперечно, до числа фаворитів входила б і представниця найважчої категорії Єлизавета Каланіна, але одна з найперспективніших українських дзюдоїсток пропускає Європейські ігри через травму.

Стрибки на батуті (4 комплекти нагород)

Чоловіки: Антон Давиденко, Микола Просторов

Жінки: Марина Кийко, Світлана Малькова

Призерка двох чемпіонатів світу і Всесвітніх ігор-2013 Марина Кийко в парі зі Світланою Мальковою буде претенденткою на медалі у синхронних стрибках.

Катерина Крива - українська надія в карате

Карате (12 комплектів нагород)

Чоловіки: Станіслав Горуна (до 75 кг), Валерій Чоботар (до 84 кг)

Жінки: Катерина Крива (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг)

Наші каратисти повезли надзвичайно титулований склад, у якому на медалі здатні претендувати ледь не всі її представники. Судіть самі: Катерина Крива — чемпіонка Європи-2017, Анжеліка Терлюга — переможниця трьох останніх чемпіонатів континенту, Аніта Серьогіна — бронзова призерка чемпіонату світу-2016, багаторазова медалістка Євро, Галина Мельник — чемпіонка Європи-2019 у команді. У чоловіків ситуація ідентична: Станіслав Горуна — бронзовий призер чемпіонату світу-2014, п’ятиразовий медаліст першостей континенту, Валерій Чоботар — срібний призер чемпіонату світу-2018.

Олег Омельчук і Олена Костевич останнім часом перемагають і окремо, і дуетом

Кульова стрільба (13 комплектів нагород)

Чоловіки: Павло Коростильов, Сергій Куліш, Олег Омельчук, Олександр Петрів, Юрій Сухоруков, Олег Царьков

Жінки: Анна Ільїна, Наталія Кальниш, Оксана Ковальчук, Поліна Конарєва, Олена Костевич

Українські кульовики мають вражаюче потужний склад. У ньому — двоє олімпійських чемпіонів Олена Костевич і Олександр Петрів, двоє олімпійських призерів Юрій Сухоруков і Сергій Куліш, чемпіони світу різних років Наталія Кальниш і Павло Коростильов, учасник трьох Олімпіад, чемпіон континенту Олег Омельчук, ще один переможець Євро Олег Царьков. Зрозуміло, що боротися за перемогу українці здатні ледь не у кожному виді програми.

Легендарний Микола Мільчев

Стендова стрільба (6 комплектів нагород)

Чоловіки: Микола Мільчев

Жінки: Ірина Маловічко, Олена Охотська

Легендарний, 51-річний одесит Микола Мільчев сьогодні понесе стяг України на урочистій церемонії відкриття. Олімпійський чемпіон Сіднею-2000 уже кілька раз ішов зі спорту, проте повертався і ледь не став призером Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, де лише за прикрого збігу обставин залишився четвертим.

Крім того, у нашій команді виділяється інша одеситка, чемпіонка Європи-2011 Ірина Маловічко.

Ольга Ляхова двічі потрапила до числа призерів Діамантової ліги

Легка атлетика (10 комплектів нагород)

Чоловіки: Сергій Смелик (біг 100 м), Артем Шаматрин, Богдан Чорномаз (обидва — біг 110 м з/б), Олексій Поздняков, Данило Даниленко (обидва — змішана естафета 4х400 м), Станіслав Сеник (гонка переслідування 400 м), Євген Гуцол, Олег Миронець (гонка переслідування 800 м), Богдан Бондаренко, Андрій Проценко (обидва — стрибки у висоту)

Жінки: Христина Стуй (біг 100 м), Анна Плотицина (біг 100 м з/б), Яна Качур (гонка переслідування 200 м), Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Аліна Логвиненко (усі — змішана естафета 4х400 м), Наталія Прищепа, Ольга Ляхова (обидві — гонка переслідування 600 м), Марина Бех-Романчук, Христина Гришутіна (обидві — стрибки у довжину), Ганна Гацько-Федусова (метання списа)

Змагання Королеви спорту відбуватимуться за експериментальними правилами так званої динамічної легкої атлетики і ще не відомо, як до тих умов досвідчені спортсмени адаптуються. Зокрема вважає цікавим такий формат чемпіон світу-2013, бронзовий призер Олімпіади-2016, стрибун у висоту Богдан Бондаренко. Харків’янин не виступав через травму майже два роки. А повернувся цьогоріч у травні й одразу виграв два поспіль етапи «Діамантової ліги». Причому в Римі Богдан переміг з найкращим результатом сезону в світі — 2,31 м. Сам спортсмен вважає, що для перемоги в Мінську може бути достатньо результату 2,28 м.

Серед інших українців реальною претенденткою на нагороди є призерка останнього чемпіонату Європи Марина Бех-Романчук, котра останнім часом без нагород залишається вкрай рідко, якого б рівня ті змагання не були. Гарні шанси на успіх мають також бігунки Наталія Прищепа і Ольга Ляхова.

Юрій Гавелко стартував на Європейських іграх-2019 одним із перших

Стрільба з лука (8 комплектів нагород)

Чоловіки: Юрій Гавелко

Жінки: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова

Лучники на європейських іграх-2019 вже стартували. І зазнали перших невдач. Україна швидко завершила виступи у змішаних парах. У першій зустрічі – 1/12 синьо-жовті виграли у Словаччини з рахунком 0:6. Проте у 1/8 збірна України поступилася команді Великобританії 5:3.

Несподівано рано, за підсумками кваліфікації вибула в особистій першості й досвідчена Лідія Січенікова, чемпіонка світу і Європи в командній першості. Інші українці пройшли далі. Зокрема Юрій Гавелко, який кваліфікувався з восьмим результатом.

Художня гімнастика (8 комплектів нагород)

Влада Нікольченко (абсолютна першість), Аліна Бихно, Анастасія Возняк, Тетяна Довженко, Діана Мижерицька, Валерія Юзьвяк, Олена Дмитраш (усі — групові вправи)

Найцікавіше постежити за тим, як виглядатиме нова прима школи Дерюгіних Влада Нікольченко. На торішньому чемпіонаті світу Влада в абсолютній першості була четвертою, зараз, за рік до Олімпіади в Токіо сповнена амбіцій піднятися на п’єдестал. А загалом сумнівів у тому, що українки не залишаться без медалей як у групових вправах, так і в окремих видах багатоборства, немає.

Влада Нікольченко - нова прима української художньої гімнастики

Самбо (18 комплектів нагород)

Чоловіки: Роман Братченко (до 52 кг), Іван Пилип’як (до 57 кг), Дмитро Євдошенко (до 62 кг), Дмитро Стеценко (до 90 кг), Андрій Болобан (до 100 кг), Станіслав Бондаренко (понад 100 кг)

Жінки: Анастасія Новікова (до 48 кг), Марія Буйок (до 52 кг), Наталія Ільків (до 56 кг), Анастасія Шевченко (до 60 кг), Олена Сайко (до 64 кг), Катерина Москальова (до 68 кг), Наталія Смаль (до 72 кг), Галина Ковальська (до 80 кг), Анастасія Сапсай (понад 80 кг)

В усій нашій команді медалей чемпіонатів світу, Європи чи Європейських ігор наразі не вигравали тільки двоє — Іван Пилип’як та Дмитро Стеценко. Та й ті вочевидь не підіймалися на п’єдестали тільки через молодість (Пилип’яку — 20, Стеценку — 22). Інші є стабільними фаворитами усіх змагань. Не зміниться ситуація й у Мінську.

Настільний теніс (5 комплектів нагород)

Чоловіки: Коу Лей, Євген Прищепа

Жінки: Тетяна Біленко, Ганна Гапонова, Маргарита Песоцька

Україна має міцну жіночу команду на чолі з дворазовою призеркою чемпіонатів Європи в одиночному розряді Маргаритою Песоцькою і українця китайського походження Коу Лея, який здобув бронзу на попередніх Європейських іграх у 2015 році в Баку.

Українські футболісти-пляжники чотири роки тому були срібними призерами чемпіонату Європи

Пляжний футбол (1 комплект нагород)

Чоловіки: Андрій Борсук, Ігор Борсук, Дмитро Войтенко, Іван Глуцький, Олег Зборовський, Олександр Корнійчук, Костянтин Макеєв, Дмитро Медвідь, Андрій Неруш, Роман Пачев, Віталій Сидоренко, Ярослав Заворотний

Українці — срібні призери чемпіонату Євро-2015. Ігор Борсук на тому Євро отримав відзнаку найкращого гравця турніру.

Іван Вербицький, «Главком»