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    Збірні України з баскетболу 3х3 переможно стартували на Європейських іграх

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    Збірна України з баскетболу 3х3 на Європейських іграх - Збірні України з баскетболу 3х3 переможно стартували на Європейських іграх
    Збірна України з баскетболу 3х3 на Європейських іграх
    ФБУ

    Чоловіча та жіноча команди перемогли в стартових поєдинках у Мінську

    Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 перемогли в стартових поєдинках змагань на Європейських іграх.

    Хлопці під керівництвом Тимура Арабаджи перемогли команду Франції з рахунком 18:14.

    Французи зробили ривок на старті матчу (3:0), але завдяки двом дальнім влучанням поспіль Україна вийшла вперед і лідерство не відпускала вже до кінця матчу. 

    У іншому матчі нашої групи збірна Росії перемогла Італію – 22:15. Чоловіча збірна України наступні матчі у груповому раунді Європейських ігор проведе завтра, 22 червня, проти Італії (12:15) та Росії (14:05).

    Жіноча збірна перемогла команду Латвії – 14:8.

    Українки грали втрьох, то ж весь поєдинок діяли без замін. Та надійні дії нашої команди в захисті позбавили суперниць шансів реалізувати кадрову перевагу.

    Повернення в гру після декретної перерви Ганна Рульова (Зарицька) позначила першими набраними очками в поєдинку. У підсумку вона стала найрезультативнішою з шістьма очками.

    Суперниці розмочили рахунок дальнім влучанням лише майже після половини ігрового часу зустрічі.

    У наступних поєдинках наші дівчата зіграють 23 червня проти Іспанії (11:25) та проти Естонії (13:15).

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