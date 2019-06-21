  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй

    • Розсилка
    Христина Стуй любить поніжитися на сонці, але ще сподівається сказати своє слово у спорті - Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Христина Стуй любить поніжитися на сонці, але ще сподівається сказати своє слово у спорті
    Instagram Христини Стуй

    Найближчими днями Христина Стуй спробує заявити про себе на повен голос на Європейських іграх

    Сьогодні, 21 червня у Мінську (Білорусь) стартували ІІ Європейські ігри. Однією з найяскравіших зірок у складі української легкоатлетичної команди буде спринтерка Христина Стуй.

    Читайте також

    31-річна спортсменка, яка народилася в селі Угринові Тисминецького району Івано-Франківської області, має репутацію найперше блискучої естафетниці. В естафеті 4х100 метрів Христина була бронзовою призеркою чемпіонату світу-2011 у корейському Теґу, а через рік разом із Марією Ремень, Олесею Повх та Єлизаветою Бризгіною здобула нагороду такого ж достоїнства на Олімпіаді в Лондоні.

    Найбільшим особистим досягненням Стуй є срібна нагорода чемпіонату Європи-2012 у Гельсінкі в бігу на 200 метрів.

    Останнім часом Христина демонструє стабільний прогрес у бігу на стометрівці. Торік у липні на національних змаганнях у Луцьку вона побила особистий рекорд - 11,20 секунди. Христина розраховувала вдало вистпити на чемпіонаті Європи, але змушена була знятися зі змагань через травму. Мало виступала Христина через пошкодження й цьогоріч навесні.

    1 з 73
    на весь екран згорнути
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй
    Instagram Христини Стуй

    Зрештою, спортсменка постійно знаходиться в пошуку власної гармонії. У березні вона вдруге вийшла заміж. Обранцем титулованої прикарпатки став Рінат Серенко, засновник бігової спільноти «PLAY OUTSIDE CREW».

    Також Христина веде блоґ на одному з івано-франківських сайтів, активно ділиться досвідом у власному Instagram.

    «Хочу, щоб ви знали, що є ще такі ситуації, які ні від кого не залежать. Прямо не знаєш, кого зробити винним і на кого образитися, щоб стало простіше прийняти фіаско. Спортсмен несе свої емоції, як склянку з водою, наповнену до самого краю і старається не розлити їх по дорозі до старту. Ти повинен бути, як кремінь аж до команди «на старт!» Будьте сильними, стійкими і не дозволяйте зовнішнім факторам збити вас з шляху до мети», - пише Христина Стуй поціновувачам своїх вроди й таланту.

     Читайте також: Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Читайте також
    легка атлетика Європейські ігри Христина Стуй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ