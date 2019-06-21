Руда бестія. Пристрасні фото української спринтерки Христини Стуй



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Христина Стуй любить поніжитися на сонці, але ще сподівається сказати своє слово у спорті Instagram Христини Стуй

Найближчими днями Христина Стуй спробує заявити про себе на повен голос на Європейських іграх

Сьогодні, 21 червня у Мінську (Білорусь) стартували ІІ Європейські ігри. Однією з найяскравіших зірок у складі української легкоатлетичної команди буде спринтерка Христина Стуй.

31-річна спортсменка, яка народилася в селі Угринові Тисминецького району Івано-Франківської області, має репутацію найперше блискучої естафетниці. В естафеті 4х100 метрів Христина була бронзовою призеркою чемпіонату світу-2011 у корейському Теґу, а через рік разом із Марією Ремень, Олесею Повх та Єлизаветою Бризгіною здобула нагороду такого ж достоїнства на Олімпіаді в Лондоні.

Найбільшим особистим досягненням Стуй є срібна нагорода чемпіонату Європи-2012 у Гельсінкі в бігу на 200 метрів.

Останнім часом Христина демонструє стабільний прогрес у бігу на стометрівці. Торік у липні на національних змаганнях у Луцьку вона побила особистий рекорд - 11,20 секунди. Христина розраховувала вдало вистпити на чемпіонаті Європи, але змушена була знятися зі змагань через травму. Мало виступала Христина через пошкодження й цьогоріч навесні.

Зрештою, спортсменка постійно знаходиться в пошуку власної гармонії. У березні вона вдруге вийшла заміж. Обранцем титулованої прикарпатки став Рінат Серенко, засновник бігової спільноти «PLAY OUTSIDE CREW».

Також Христина веде блоґ на одному з івано-франківських сайтів, активно ділиться досвідом у власному Instagram.

«Хочу, щоб ви знали, що є ще такі ситуації, які ні від кого не залежать. Прямо не знаєш, кого зробити винним і на кого образитися, щоб стало простіше прийняти фіаско. Спортсмен несе свої емоції, як склянку з водою, наповнену до самого краю і старається не розлити їх по дорозі до старту. Ти повинен бути, як кремінь аж до команди «на старт!» Будьте сильними, стійкими і не дозволяйте зовнішнім факторам збити вас з шляху до мети», - пише Христина Стуй поціновувачам своїх вроди й таланту.