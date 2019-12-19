Олімпійський маніфест П'єра де Кубертена проданий за рекордні $8,8 млн



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Кубертен є ініціатором відродження Олімпійських ігор, ним розроблена клятва, емблема Ігор і гасло «Швидше, вище, сильніше»

Рукопис є єдиною збереженою копією промови, яку Кубертен сказав в Університеті Сорбонна в Парижі в 1892 році

Олімпійський маніфест засновника сучасних Ігор П'єра де Кубертена був проданий на аукціоні в Нью-Йорку (США) за $8,8 млн, повідомляє ABC. Документ у вигляді 14-сторінкового рукописного тексту вперше був представлений звичайним відвідувачам в галереї аукціонного будинку Sotheby's. Стартова ціна лота становила $500 тис.

Експерти припускали, що маніфест буде проданий за $1 млн, але в ході торгів, що тривали більше 12 хвилин, розгорнулося справжнє протистояння пропозицій.

Рукопис є єдиною збереженою копією промови, яку Кубертен сказав в Університеті Сорбонна в Парижі в 1892 році. $ 8,8 млн - рекордна сума в історії продажів спортивних реліквій.

Кубертен є ініціатором відродження Олімпійських ігор, ним розроблена клятва, емблема Ігор і гасло «Швидше, вище, сильніше».